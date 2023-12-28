Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA'nın Yeni Mahalle ilçesinde patenli bir genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gencin düşme tehlikesi de geçirdiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Patenli bir genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Süratle giden otobüsün arkasına tutunarak giden gencin yolculuğu, görenleri korkuttu. Hızla akan trafiğe aldırış etmeyen ve tutunduğu otobüsten düşme tehlikesi de geçiren genç, diğer sürücülerin uyarılarına kulak asmadı. Canını hiçe sayıp, trafiği tehlikeye sokan patenli genç, bir süre sonra otobüsü bırakarak bölgeden uzaklaştı.



Öte yandan o anlar ise bir sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.