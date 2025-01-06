Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Patentli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 23:11
  • Giriş: 06.01.2025 23:11
  • Güncelleme: 06.01.2025 23:11
Kaynak: İHA
Patentli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’da 2 gencin patenle otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Mamak ilçesinde patenli 2 genç, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen gençler, hayatlarını hiçe saydı.

Arkadan gelen otomobildeki kişinin kendilerini cep telefonu ile kaydettiğini fark eden gençlerden biri otobüsü bırakarak diğer şeritten yoluna devam ederken, diğer genç ise otobüsün hızlanmasıyla gözden kayboldu.

BirGün'e Abone Ol