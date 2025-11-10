Patili Dostumuz projesi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların kent yaşamına katılımını desteklemek, hayvan ve doğa dostluğunu güçlendirmek için “Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler” projesini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliği ile altı hafta boyunca her pazar günü düzenlenecek programın ilk buluşması, İnciraltı Kent Ormanı’ndaki Engelli Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın başında miniklere ilk olarak ilerleyen haftalarda tanıştırılacakları hayvanlar tanıtıldı. Müzik ve danslarla keyifli anların yaşandığı etkinlikte daha sonra çocuklar toprakla buluştu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın getirdiği marul, brokoli gibi fideler çocuklar tarafından ekildi. Toprak etkinliğinin ardından minikler kuş yuvaları yaparak, yaptıkları yuvaları gönüllerince boyamanın tadına vardı. Etkinlik kapsamında engelli çocuklar hem unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı hem de arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, “Bu bir farkındalık çalışması. Çocuklarımızın da kent yaşamına dahil olması çok önemli. Bu anlamda hayvan, insan, bitki farklı canlılarla etkileşimi vurgulamak için bu etkinliği yaptık. Çocuklarımızın fiziksel, bilişsel ve duygusal davranışlarına mutlaka katkı verecektir” diye konuştu.

Proje süreci hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ebru Tong ise “Altı hafta boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çocuklarımız patili dostlarımızla bir araya gelecek ve bitki dikecek. Boyama atölyesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda lemur besleme etkinliklerimizle güzel zaman geçirmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje miniklerin yanı sıra ailelerin de yüzünü güldürdü. Etkinliğe katılan ailelerden Halil Çoban, “Öncelikle Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü her seferinde bizlere ulaşıp bilgi verip, katılımımızı sağlıyorlar. Çocuklarımız zaten bütün gün anneleriyle birlikte. Özellikle bu etkinliği pazar günü yapıp babaların boş saatlerine denk getirmeleri çok güzel. Biz de bu fırsatta hem yorulmuş anneleri dinlendirmiş oluyoruz, hem de çocuklarımızla güzel bir etkinliğe katılıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLANDI”

Gülcihan Küçükgörmen, “Biz üç, dört yıldır belediyemizin etkinliklerine dahil oluyoruz. Çok güzel bir ortam var. Çocuklarımız hayvanları da tarım işlerini de çok seviyorlar. Bu ikisini birleştirdiler. Daha da güzeli bu etkinliği hafta sonu gerçekleştirdiler. Gerçekten büyük fedakarlık. Burada çalışan herkes hafta içi zaten çalışıyor. Hafta sonu da fedakarlıkla bu hizmeti sunuyorlar. Bizim için ilaç gibi geliyor. Çünkü çocuklarımızla hafta sonu gideceğimiz yerler sınırlı. Burası cennetten bir bahçe gibi. Çocuklar, günlerdir pazar günü ne zaman gelecek diye soruyor. Duramadılar yerinde” dedi.

Mustafa Akman ise, “Çocukların gelişimi için çok faydalı bir etkinlik oluyor. Pazar günü olması bizim için de iyi oluyor. İş ortamından, stresten uzaklaşmış oluyoruz. Kendi çocuğumuzda etkisini çok gördük” ifadelerini kullandı.

BİTKİ VE HAYVANLARLA BAĞ KURACAKLAR

Programda Doğal Yaşam Parkı'nda lemur besleme, sahipsiz köpekler, koyun ve keçilerle iletişim, yaban hayatı üyelerinden olan sürüngen gibi türlerin tanıtılması, bitki ekimi ve büyümelerinin izlenmesi, el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışması ile kuş evi yapımı ve eğitimli köpeklerle bir araya gelme gibi etkinlikler düzenlenecek.

Çocuklar, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından getirilecek keçiden sakallı ejdere, kaplumbağadan boğa yılanına, tavşandan koyuna çok sayıda hayvanı ilk defa tanıma imkanı bulacak. Proje sayesinde hayvan sahiplendirilmesi de teşvik edilecek.