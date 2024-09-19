Patlamaların ardından Nasrallah'tan ilk açıklama

Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'daki patlamalarla ilgili açıklama yapıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşması saat 17:00'de başladı. Nasrallah'ın açıklamaları, gerilimin yüksek olduğu bölgedeki gelişmelere ilişkin belirleyici olacak.

SİYASİ TUTUM

Nasrallah'ın konuşmasında öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"Bu iki günde gördüğümüz durumla ilgili konudan bahsedeceğim. Yaşadığımız olay karşısında ne yapacağız? Siyasi olarak nasıl bir tutum sergileyeceğiz.

Öncelikli olarak şehitlerin aileleri var. İster patlamalardan dolayı şehit olanlar veya güneyde cephede şehit olanlar. Onlara başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda tebriklerimi sunuyorum.

"UZUN SÜRE BÖYLE BİR DAYANIŞMA GÖRMEMİŞTİK"

Muayenehanelerin kapılarını açan doktorlara teşekkür ediyorum. Bütün Lübnan halkına teşekkür ediyorum. Bütün bölgelerde bizimle işbirliği yaptılar, dayanışma sağladılar. Mezhepçilikten, siyasetten ötede dayanışmada bulundular. Bütün liderlere, dini, siyasi mercilere, bakanlara, milletvekillere, partililere, akademisyenlere, medyaya teşekkür ediyorum.

Bu temiz kanların bereketi gördük. Lübnan'da tekrar şunu gördük. Büyük bir insani ve ahlaki dayanışma oldu. Uzun süre böyle bir dayanışma görmemiştik.

Salı günü düşman İsrail binlerce çağrı cihazını hedef aldı ve eşzamanlı olarak patlattı. Düşman bu operasyonda bütün ilkeleri çiğnedi, kırmızı çizgileri aştı. Hiçbir şeyi umursamıyorlar. Ne ahlaki ne insani ne de yasal olarak. Patlamaların bazıları hastanelerde oldu. Çağrı cihazı taşıyanların bazıları hastanelerde, eczanelerde çalışıyordu. Çarşı, mağaza, evlerinde olanlar, araçlarında olanlar vardı. Ana yollarda ve birçok sivil, kadın, çocuklar da taşıyordu çağrı cihazlarını, sadece Hizbullah'ın savaşçıları değil.

Sivillerin kullandığı cihazı hedef aldılar. Sadece bizde değil bütün dünyada kullanılan cihazlar. Hastaneler ve ticari firmalar kullanıyor. İsrail'le olan savaşımız boyunca böyle bir saldırı görülmedi. İnsanların bulunduğu ortam göz ardı edilerek, ellerindeki cihazlar patlatıldı.

Bu patlatma olayı savaşın bir parçası. En yeni teknolojilerin onlarda olması çok normal değil mi? Kanımızı, ruhumuzu ve kardeşlerimizi bu uğurda fena etmek yolunda yola çıktık.

Direnişimize devam edeceğiz, asla teslim olmayacağız.Bu darbe bize gerekli dersleri verdi, daha güçlü ayağa kalkacağız.

Bu saldırıların üstünden 1 yıl geçti. İnsanlar bugün bizim direnişimizin faydasız olduğunu düşünebilir ancak önemli olan düşmanın ne söylediği."

KONUŞMAYA DAKİKALAR KALA HAVA SALDIRISI İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. İsrail'den Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a saldırı

8 EKİM'DEN BU YANA 478 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Lübnan Hizbullahı, 17 Eylül'de yapılan çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının ardından misilleme sözü vererek, "Direniş her gün olduğu gibi bugün de devam edecek" demişti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Şu ana dek çatışmalarda Hizbullah mensubu 478 kişi öldü.