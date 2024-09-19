Patlamaların ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: "Sahada karşılık vermeye hazırlıklıyız"

Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşması saat 17:00'de başladı. Nasrallah açıklamasında, İsrail'in saldırılarına yönelik, "Hedefinize ulaşamayacaksınız, biz çok büyük bir karşılık vereceğiz. Karşılık vereceğimiz uslüp çok daha sert olacak" dedi.

Nasrallah'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyleydi:

"Bu iki günde gördüğümüz durumla ilgili konudan bahsedeceğim. Yaşadığımız olay karşısında ne yapacağız? Siyasi olarak nasıl bir tutum sergileyeceğiz.

Öncelikli olarak şehitlerin aileleri var. İster patlamalardan dolayı şehit olanlar veya güneyde cephede şehit olanlar. Onlara başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda tebriklerimi sunuyorum.

"UZUN SÜRE BÖYLE BİR DAYANIŞMA GÖRMEMİŞTİK"

Muayenehanelerin kapılarını açan doktorlara teşekkür ediyorum. Bütün Lübnan halkına teşekkür ediyorum. Bütün bölgelerde bizimle işbirliği yaptılar, dayanışma sağladılar. Mezhepçilikten, siyasetten ötede dayanışmada bulundular. Bütün liderlere, dini, siyasi mercilere, bakanlara, milletvekillere, partililere, akademisyenlere, medyaya teşekkür ediyorum.

Bu temiz kanların bereketi gördük. Lübnan'da tekrar şunu gördük. Büyük bir insani ve ahlaki dayanışma oldu. Uzun süre böyle bir dayanışma görmemiştik.

Salı günü düşman İsrail binlerce çağrı cihazını hedef aldı ve eşzamanlı olarak patlattı. Düşman bu operasyonda bütün ilkeleri çiğnedi, kırmızı çizgileri aştı. Hiçbir şeyi umursamıyorlar. Ne ahlaki ne insani ne de yasal olarak. Patlamaların bazıları hastanelerde oldu. Çağrı cihazı taşıyanların bazıları hastanelerde, eczanelerde çalışıyordu. Çarşı, mağaza, evlerinde olanlar, araçlarında olanlar vardı. Ana yollarda ve birçok sivil, kadın, çocuklar da taşıyordu çağrı cihazlarını, sadece Hizbullah'ın savaşçıları değil.

Sivillerin kullandığı cihazı hedef aldılar. Sadece bizde değil bütün dünyada kullanılan cihazlar. Hastaneler ve ticari firmalar kullanıyor. İsrail'le olan savaşımız boyunca böyle bir saldırı görülmedi. İnsanların bulunduğu ortam göz ardı edilerek, ellerindeki cihazlar patlatıldı.

Bu patlatma olayı savaşın bir parçası. En yeni teknolojilerin onlarda olması çok normal değil mi? Kanımızı, ruhumuzu ve kardeşlerimizi bu uğurda fena etmek yolunda yola çıktık.

"BÜYÜK BİR GÜVENLİK DARBESİ ALDIK"

Teknik olarak nasıl bu olayı gerçekleştirdiler, hangi yoldan gerçekleştirdiler süratli bir şekilde inceliyoruz. Hiç şüphe yok ki gerçekleri görmemiz lazım. Biz büyük bir güvenlik darbesi, insani darbe aldık. Direnişin Lübnan'daki tarihinde eşi benzeri olmayan darbeydi bu. Düşmandan hiçbir zaman böyle darbe almamıştık. İsrail'li düşmanlarımızla yaptığımız savaşta bu tarz saldırıya uğramamıştık. Belki de dünya tarihinde bile bu tarzda bir saldırı olmamıştı.

Direnişimize devam edeceğiz, asla teslim olmayacağız. Bu darbe bize gerekli dersleri verdi, daha güçlü ayağa kalkacağız. Bu saldırıların üstünden 1 yıl geçti. İnsanlar bugün bizim direnişimizin faydasız olduğunu düşünebilir ancak önemli olan düşmanın ne söylediği. Onlar bu direnişin önemli olduğunu görüyorlar.

Biz insanların ne kadar zarar gördüğünü biliyoruz, herkes bu askeri operasyonlardan bahsederken biz insanların yerlerinden nasıl edildiğinden bahsediyoruz.

İsrail ordusuna verdiğimiz zararın da farkındayız. İsrail'i yapmak istediği tek şey psikolojik olarak insanları korkutmak, direnişi bitirmekti. Aynı zamanda bizim askeri hareketimizi durdurmaya çalıştı. Bu saldırı da bu yüzden geldi. Lübnan direnişi son derece güçlü kalmaya devam etti ve bugün de güçlü.

Bu saldırıda belki biraz daha ileri gidebilirlerdi, bize verilen mesaj 'Gazze'ye yardım etmenizi istemiyoruz'du ve direnişi saf dışı bırakmaktı. Hiçbir zaman Gazze'ye desteğimizi bırakmadık ve bırakmayacağız.

"AZİMLE ONLARA KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu'ya net bir mesaj vermek istiyorum. Lübnan cephesi asla durmayacak. Bütün dünya duydu, Lüblanlıların sesini duydu ve İsrail hedefine ulaşamadı, ulaşamayacak.

Biz yapmak istediklerinin farkıdayız ve asla onlara izin vermeyeceğiz. Azimle onlara karşı durmaya devam edeceğiz. Bugün Lübnan'ın her yerinde cenazeler toprağa veriliyor, halk inanılmaz bir sabır gösteriyor.

Direnişçilerimiz de görevlerinin başına dönmek için sabırsızlanıyorlar. İsrail tam hedefini gerçekleştirdi diyemeyiz.

"KUZEY CEPHESİNİ KAPATMAYACAĞIZ"

Eğer amaç iki cepheyi ayırmaksa bunu başaramayacaksınız. Bu sizin aptal olduğunuzu gösterir. Ancak attığınız adımlar çok yanlış.Teknolojik olarak önde olabilirsiniz ancak taktikleriniz çok kötü.

Kuzey bölgesindeki cephe ve askeri baskı konusunda defalarca bahsettik. Önümüzdeki günlerde bütün gerçekleri göstereceğiz. Aslında düşmanı nasıl yıldırabiliriz biliyor musunuz? Hedefini gerçekleştirmeyerek. Onlar bütün bu baskıları bize yaparak bizim Kuzey Cephesi'ni kapatmak istiyorlar ancak biz asla kapatmayacağız.

"ÇOK BÜYÜK KARŞILIK VERECEĞİZ"

Biz artık başka bir üslupla savaşacağız. Ne zamanını ne yerini söylemiyoruz. Daha önce duymadığınız haberler duyacaksınız bu bölgeden.

Hedefinize ulaşamayacaksınız, biz çok büyük bir karşılık vereceğiz. Karşılık vereceğimiz uslüp çok daha sert olacak."

KONUŞMAYA DAKİKALAR KALA HAVA SALDIRISI İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi. Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu. Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı. İsrail'den Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a saldırı

8 EKİM'DEN BU YANA 478 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Lübnan Hizbullahı, 17 Eylül'de yapılan çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının ardından misilleme sözü vererek, "Direniş her gün olduğu gibi bugün de devam edecek" demişti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Şu ana dek çatışmalarda Hizbullah mensubu 478 kişi öldü.