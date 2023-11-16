Patlayan klima motoru evi yaktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde oturan Mehmet Cin’e ait evde bulunan klima motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Cin (76) ve eşi Meryem Cin (74) yangında dumandan etkilenerek Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.