Patlayan lastiği değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, aracının patlayan lastiğini değiştirirken otomobil çarpan Samet Ağaoğlu (56), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Samet Ağaoğlu, lastik patlayınca 23 LL 323 plakalı aracını yol kenarına çekti. Samet Ağaoğlu'na lastiğini değiştirdiği sırada yoldan geçen Ramazan A. yönetimindeki 42 EMM 30 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Samet Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Samet Ağaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Ağaoğlu'nun ölümüne yol açan ve gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ramazan A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.