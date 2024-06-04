Patlayan lastik yangına neden oldu

Denizli’de hareket halindeki TIR'ın dorse lastiği patladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle asfaltın tutuşmasıyla başlayan yangın, TIR'ın lastikleri ve dorsesini alevler içinde bıraktı.



Olay, Buldan ilçesi Buldan-Salihli karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; D.U., idaresindeki 06 GC 4738 plakalı TIR ile seyir halindeyken dorsesinin lastiği patladı.

Patlayan lastik, yüksek sıcaklıklar nedeniyle eriyen asfaltın tutuşmasına neden oldu.

Yanmaya başlayan ziftten yüksele alevler bir anda TIR'ın lastikleri ve dorsesini kapladı.



İş makinesi taşımacılığında kullandığı dorsesini TIR'dan ayıran sürücü D.U. ve çevredeki yurttaşlar, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.