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Patlayan şarj aleti bir evi küle çevirdi

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 16:59
  • Giriş: 12.03.2024 16:59
  • Güncelleme: 12.03.2024 16:59
Kaynak: İHA
Patlayan şarj aleti bir evi küle çevirdi

Ankara’da bir apartman dairesinde, şarj cihazının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sincan ilçesi Temelli Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyük paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Küle dönen evde ise maddi hasar oluştu. 

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