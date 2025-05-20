Patlayıcı tesis ısrarı sürüyor: İlçe yok olmayla karşı karşıya

Gökay BAŞCAN

İlk olarak BirGün’ün 2023’te gündeme getirdiği Kayseri’deki patlayıcı tesis projesi iki kez iptal edilmesine rağmen şirketin ısrarı sürüyor.

Erciyes Patlayıcı Maddeler A.Ş., Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Aşağıbeyçayır ve Eğrisöğüt mahalle sınırlarına patlayıcı madde tesisi kurmak için üçüncü kez çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatmasına bölge halkı ve yöre dernekleri tepki gösterdi.

Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu tarafından yapılan açıklamada, “İlk ÇED başvurusunu bu tesisin buraya yapılamayacağı anlayarak geri çeken şirketin ÇED dışı başvurusunun Çevre İl Müdürlüğünce reddedilmesine rağmen yeni ÇED başvurusu yapması haksızlıklarını ortaya koymaktadır” denildi.

Tesiste yılda 55 bin ton anfo üretimi ve 7 milyon kapsül montajının yapılmak istendiği ifade edilen açıklamada, “Başlangıçta bu patlayıcılar yapılmak istenmekteyse de sonraki aşamada elbette ki bunların artacağını-değişeceğini, çok daha tehlikeli patlayıcıların üretileceğini düşünmekteyiz. Anfo, amonyum nitrat ile fuel oilden yapılmaktadır. 2020 yılında Beyrut Limanı’ndaki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış ve neredeyse Beyrut gibi büyük bir şerhi yok etmiş, yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmış, on binlerce bina zarar görmüştür. Dünya bankasına göre patlama 4-4,5 milyar dolarlık zarara neden olmuştur. Beyrut limanında 2in 750 tonun yaptığı hasar gözetildiğinde 55 bin ton kapasitesi olacak tesiste istenmeyen bu tür bir patlamanın gerçeklemesi halinde bırakın köylerimizi Pınarbaşı ilçesi yok olmakla karşı karşıya kalacaktır” denildi.

Niğde’de yaşanan patlamanın hatırladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan onca patlama, can kaybı gözetildiğinde tedbirler alınacak söylemlerinin ülke gerçeğiyle bağdaşmadığı hepimizin malumudur. Alınacak ilk tedbir yaşam alanlarından uzak yerlerde bu tür tesislerin yapılması olmalıdır.

MERA ALANLARININ ORTASINDA

Tesisin köye uzaklığı 950 metredir. Her iki köyümüz orman köyüdür. 20 yıl kadar önce orman köyü yapılma aşamasında ağaçlandırılması için köylüler meralarını ve tarlalarını devlete vermiştir. Bu nedenlerle köyün merası olarak tesis yapılmak istenen yer dışında geniş bir alan kalmamıştır. Bu alan resmi kayıtlarda çayır ve mera olarak yer almakta olup 4 köy tarafından mera olarak kullanılmaktadır. Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenecektir. Planlanan tesis tarlaların hemen yanında olup tarımı bitirecek, zehirli tahıl imalatına neden olacaktır. Planlanan tesisin 200 metre kadar yanında yeşermekte olan orman fidanları mevcuttur. Tesisin yapılması istenilen yer bölgenin en yüksek rakıma sahip yerlerindendir. Yağmur ve kar sularıyla kimyasallar bir taraftan Zamantı Irmağına, bir taraftan Bahçecik Barajına akacak, balıkçılık, sulama alanı, dolayısıyla Pınarbaşı halkı zehirlenecektir.”

"ENGEL OLUN"

“Köylülerimiz ve yöre halklarımızca istenmeyen, zararları tartışmasız olan tesis STK’lar olarak bizlerce de kabul edilmemektedir. Her türlü olumsuzluğa gebe olan tesis projesinin yapımında kimsenin hukuki ve vicdani sorumluluk altına girmemesini talep ediyoruz. Bunun yanısıra çevreye olumsuz etkisi olmayan yatırımlara karşı olmadığımızı, tarım ve hayvancılığı geliştirecek her türlü yatırıma destek olacağımızı da beyan ediyoruz. İlgili köy ve yöre halklarının istemediği, çevreye zararı tartışmasız olan tesisin oldubittiyle ve kanaatimizce tamamen hukuksuz bir şekilde yapılmasına Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ve Kayseri Valiliği’nin engel olmasını talep ediyor, sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”