Patnos’ta servis araçlarına sıkı denetim

Patnos’ta servis araçlarına yönelik denetimler sürdürüyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Patnos’ta öğrenci servislerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Şube Müdürü Mecit Irmak başkanlığında yürütülen denetimlerde, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Patnos İlçe Jandarma Trafik ekipleri görev aldı.

Ortaöğretim kademesinde hizmet veren tüm öğrenci servis araçlarının tek tek kontrol edildiği denetimlerde; araçların güvenlik donanımları, sürücü belgeleri, sigorta ve ruhsat durumları ile rehber personel uygunluğu detaylı şekilde incelendi.

Öğrencilerin güvenliğini riske atabilecek herhangi bir eksikliğe izin verilmediği belirtilirken, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği bildirildi.