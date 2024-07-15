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Patpat kazası 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 10:27
  • Giriş: 15.07.2024 10:27
  • Güncelleme: 15.07.2024 10:28
Kaynak: İHA
Patpat kazası 2 yaralı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen patpat adı verilen tarım aracı kaza yaptı.

2 kişi yaralandı.

Düzce’de tarım sezonunun başlamasıyla kullanama artan patpat kullanımı kazaları da beraberinde getiriyor.

Düzce’nin Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen köyü yolunda patpat kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada E.A.(26) ve E.A.(30) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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