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Patpat uçuruma devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Hatay’da uçuruma devrilen patpattaki 9 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:58
  • Giriş: 18.10.2024 22:58
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:58
Kaynak: İHA
Patpat uçuruma devrildi: 1 ölü, 9 yaralı


Kaza, Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki patpat, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Hatice H., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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