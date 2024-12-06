Patriarkanın halleri

BirGün/KADIN

AB’de şiddet sarmalı

Avrupa Temel Haklar Ajansı geçen hafta Brüksel'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 229 milyon kadın yaşadığını belirtti ve ‘‘bu kadınların üçte biri şiddete veya cinsel saldıraya maruz bırakıldı ya da tehdit edildi’’ dedi.

Araştırmada öne çıkan bir diğer şey ise AB’deki her üç kadından birinin ya partneri ya da üçüncü bir erkek tarafından fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz bırakıldığı oldu.

Yaşamak da yasaklandı

Bu hafta Taliban Afganistan'daki, kız çocuklarının ve kadınların tıp eğitimi veren kurumlara devam etmelerini yasaklayarak eğitim yasağında kalan son boşluklardan birini de kapattı.

Taliban ayrıca bazı vilayetlerdeki kadınların erkek sağlık çalışanları tarafından tedavi edilmesini de yasakladı. Yani kadınlar tıp eğitimi alamamasının yanı sıra tedavi de olamayacak.

Norveç’te tarihi kazanım

Norveç'te kürtaj için yasal sınırı 12 haftadan 18 haftaya çıkaran yasa kabul edildi.

Norveç'ta kadınlar tarihsel bir kazanım elde etti. 1978'deki mevzuatın yerini alacak olan yeni yasa, kadınlara kürtaj isteyip istemediklerine karar vermeleri için hamileliğin 18. haftasına kadar süre tanıyacak. Yeni yasayı destekleyenler bu yasanın ‘kadınların kendi bedenleri üzerinde kendilerinin karar vermesine’ olanak tanıdığını söyledi.