Patrick Kluivert: “Bizler için üzücü bir sonuç oldu”

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 3-2 mağlup oldukları Samsunspor maçı sonrası, “Bizler için üzücü bir sonuç oldu, eleştirilerden korkmuyorum” dedi.



Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında evinde Samsunspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Bizler için çok üzücü bir sonuç oldu. Bu sezon ilk kez sahamızda mağlup olduk. Herkes kendi performansını ortaya koyamadı ve maçın başından sonuna kadar top kayıpları yaşayan bir takım olduk. Maçı bu nedenle de kazanamadık. Futbolda hem kazanır hem de kaybedersiniz. Bizlerin bu konuda daha fazla çalışması gerekiyor bu hataları bir daha tekrarlamamak için. Galatasaray maçımızda bu hataları tekrarlamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Puan olarak bizden uzaklaşma ihtimalleri var bunu istemiyoruz” diye konuştu.



“Kaybettiğinizde detaylar öne çıkıyor”

Taraftarların kendisi hakkında yaptığı eleştirilerden korkmadığını anlatan Kluivert, “Eleştirilerden asla korkmam. Eleştirilere açık bir insanım. Eleştiriniz var ise onları da cevaplarım. Sorumlu olarak ben varım. Eleştirilerden kaçmıyoruz. Kaybettiğinizde detaylar öne çıkıyor. Kazandığımızda kimse yediğimiz gollerden bahsetmiyor. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.