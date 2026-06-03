Patrick Kluivert’tan Türkiye yorumu: Dünya Kupası’nın sürprizi olabilir

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Patrick Kluivert, 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor’a konuşan 49 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu, 2023’te Adana Demirspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde Türk futbolunu yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

"DİKKATLE İZLENMESİ GEREK"

Kluivert, Dünya Kupası’na katılacak Türkiye’nin turnuvada dikkatle izlenmesi gereken takımlardan biri olduğunu ifade etti.

A Milli Takım’ın Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir süreç geçirdiğini belirten Kluivert, “Türkiye’yi kesinlikle küçümsemeyin, Dünya Kupası’nın sürpriz takımlarından biri olabilir” dedi.

Türkiye’nin finallere katılmayı hak ettiğini dile getiren Kluivert, ay-yıldızlıların başarılı olmasını istediğini söyledi. Kluivert, “Türkiye’nin başarılı olmasını çok isterim. Sahip olduğu kaliteli oyuncularla turnuvaya kesinlikle damga vuracaklardır” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK YILDIZLARI VAR”

A Milli Takım’ın yurt dışında önemli kulüplerde forma giyen oyunculara sahip olduğuna dikkat çeken Kluivert, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin milli takım için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Kluivert, “Yurt dışında büyük kulüplerde oynayan futbolcular var. Arda, Kenan, Hakan gibi... Arda çok genç olmasına rağmen Real Madrid’de oynuyor. Orada birlikte forma giydiği oyunculardan çok önemli deneyimler kazanıyor. Bu tip oyuncular milli takımın en önemli parçaları” diye konuştu.

Türkiye’deki futbol atmosferine de ayrı bir parantez açan Kluivert, taraftar desteğinin milli takım için önemli bir güç olabileceğini belirtti.

“TÜRKİYE’Yİ UNUTAMAM”

Adana Demirspor’da görev yaptığı dönemi unutamadığını söyleyen Kluivert, Türkiye’de futbol kültürünün çok güçlü olduğunu ifade etti.

Kluivert, “Adana Demirspor’da görev yaptığım dönemi unutamıyorum. Türkiye’nin futbol kültürünü ve atmosferini her zaman takdir ediyorum. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında oynadığımız maçlar ve atmosfer muhteşemdi” dedi.

Kluivert ayrıca bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Curaçao’nun da Dick Advocaat yönetiminde iyi işler yaptığını söyledi. Ancak Curaçao’nun Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador gibi güçlü rakiplerin bulunduğu zorlu bir grupta yer aldığını belirtti.

“FAVORİM HOLLANDA, SÜRPRİZ TÜRKİYE”

Dünya Kupası favorilerine ilişkin de konuşan Kluivert, kendi ülkesi Hollanda’yı favoriler arasında gördüğünü söyledi.

Fransa, Brezilya, Arjantin, Almanya ve İspanya gibi takımların da her turnuvada iddialı olduğunu belirten Kluivert, Türkiye’ye özellikle dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Kluivert, “Benim favorim elbette kendi ülkem. Hollanda her zaman favoriler arasında yer alır. Fransa çok güçlü bir takım. Brezilya’yı da unutmamak gerekir. Arjantin, Almanya ve İspanya gibi Dünya Kupası’nda her zaman iddialı olan çok büyük ülkeler var. Ama Türkiye’yi küçümsemeyin. Kesinlikle küçümsemeyin. Gerçekten de büyük bir sürprize imza atabilirler” ifadelerini kullandı.