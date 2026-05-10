Patrik Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu için tarih verdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da, uzun süredir gündemde olan Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Patriklik makamına seçilişinin 35’inci yılı vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Bartholomeos, okulun açılışı için hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.

"EYLÜL AYINDA GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ YAPILACAK"

Hürriyet'in haberine göre, konuşmasında okul kompleksindeki restorasyon çalışmalarına değinen Bartholomeos, açılış için eylül ayını işaret etti. Patrik, “Açılış için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da bu tarihi adımı görkemli bir açılışla kutlayacağız” dedi.

İstanbul’u 'medeniyetlerin buluşma noktası' olarak nitelendiren Bartholomeos, Türkiye’deki Rum toplumunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

MİÇOTAKİS: TARİHİ BİR KARAR

Ruhban Okulu’nun durumu, Bartholomeos ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki ikili görüşmede de temel gündem maddelerinden biri oldu. Miçotakis, okulun yeniden açılma haberini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız olumlu haberler son derece önemli. Bunun uzun zamandır arzuladığınız tarihi bir karar olduğunu biliyorum.”

NE OLMUŞTU?

1844 yılında Ortodoks din görevlisi yetiştirmek amacıyla açılan Heybeliada Ruhban Okulu, 1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tüm özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanması kararı üzerine kapatıldı. Yaklaşık 130 yıl boyunca faaliyet gösteren kurumun yüksek kısmı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12 Ağustos 1971 tarihli yazısıyla resmi olarak faaliyetine son verdi. 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde sık sık gündeme gelen okulun statüsü, son yıllarda diplomatik görüşmelerin temel maddelerinden biri oldu.

2024 yılında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Bartholomeos arasında yapılan görüşmelerle hız kazanan süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı ve Patrikhane heyetleri arasında çeşitli formüller üzerinde duruldu. Yunan basınında yer alan iddialara göre üzerinde çalışılan son formül, okulun Türkiye’deki diğer vakıf üniversiteleri gibi bir vakıf bünyesinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denetiminde özel bir üniversite statüsünde açılmasını öngörüyor.

Okulun statüsü üzerindeki tartışmalar, Lozan Antlaşması ve "ekümeniklik" kavramları çerçevesinde sürüyor. Karşı çıkan kesimler, okulun yeniden açılmasının Lozan’a aykırı bir imtiyaz teşkil edeceğini ve Patrikhane’ye ekümeniklik hakkı tanıyacağını savunuyor. Okulun açılmasının Lozan Antlaşması'na aykırılık teşkil etmediğini savunanlar ise Lozan’ın 40. maddesinin gayrimüslim azınlıklara kendi eğitim kurumlarını kurma hakkı tanıdığını, dolayısıyla asıl kapatılma kararının antlaşmaya aykırı olduğu görüşünde.