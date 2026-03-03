Patron barikatını gövdemizle yıkarız

İzmir Kınık’taki Polyak Maden işçileri hakları almak için başladıkları direnişin 11’inci günü olan dün, Çinli patrona Kınık’ı terk etmesi için verdikleri sürenin dolduğunu belirterek 3 vardiya olarak çalıştıkları madende bir araya geldi. İşverene saat 15.00’e kadar mühlet veren işçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden İş Sendikası ile görüşen işverenin teklifleri reddetmesinin üzerine işçilere ve sendika yönetimine jandarma müdahale etti. Jandarmanın işçilere biber gazı ve copla müdahale ettiği görüldü. Müdahale sonucu, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, sendika avukatı Abdurrahim Demiryürek ve 2 madenci gözaltına alındı. Gözaltıların ardından işçilerin tamamı madene girdi.

Bağımsız Maden İş’in önceki akşam çağrısıyla sabah saatlerinde 301 Madenci Aileleri Derneği de eyleme desteğe gitti. Destekçilerinin yanı sıra sabah saatlerinde onlarca çevik kuvvet ve TOMA'lar da maden önündeki yerini aldı. Madenciler, içeride kalan hakları, ödenmeyen ücretleri ve ortaklık yapısının değişmesiyle ortaya çıkan güvencesizlik tehdidine karşı Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine, "Hisseyi devret, Kınık’ı terk et" çağrısı yapmıştı.

BİZ BU OYUNU BOZARIZ

Bağımsız Maden İş Genel Genel Başkanı Gökay Çakır, "Saat 15.00'e kadar ne getirirseniz getirin. Somut bir şey getirmezseniz bu madenciyi burada bulamazsınız. Siz bariyeri koyarsınız, biz gövdemizi koyarız. Siz barikat koyarsınız, biz kellemizi koyarız" diye uyarmasının ardında saat 15.00’te işveren ve sendika, işçilerin olduğu bir ortamda bir araya gelerek talepleri konuştu. Görüşmenin ardından sendika hesabından yapılan paylaşımda şunlar denildi: "Polyak patronları '6 Mart'a kadar istifa edin, paranızı verelim' diyor. Fiba Holding sahibi Özyeğinlere, Muzaffer Polat'a, Qitaihe Şirketine sesleniyoruz. Sizi uyardık. Madencinin aklıyla oynamayın dedik. Biz bu oyunu bozarız dedik."

HAYATIMIZA EL KOYDULAR

Gözaltı öncesi konuşan Örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ise “Bu barikatlar çok güçsüz, çok zayıf. Biz kayaları deliyoruz. Holdingler halkı soymak, işçiyi soymak üzere kurulmuş organize suç örgütleridir. Millet kendi kazandığı alın terini, yasal hakkını, maaşını, tazminatını alabilmek için onlarca gün mücadele etmek zorunda kalıyor. Bunlar bizim hayatımıza el koydular. Maaşımıza el koydular. Tazminatımıza el koydular. Emeklerimize el koydular” sözlerini dile getirdi.

SERVİSÇİLER TEHDİT EDİLDİ

Gözaltına alınan Bağımsız Maden İş’in avukatı Abdurrahim Demiryürek, gözaltı öncesi BirGün’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Dün gece vardiyası servisçileri, işveren tarafından tehdit ve zor yoluyla korkutarak servise çıkmalarını engelledi. Sendika olarak, çağrı yaptık. Gündüz, serseri ve paşa vardiyalarındaki işçiler şu an madende. Vardiyası olmayanlar da sendika yönetimiyle dışarıda. İşçi arkadaşlarımızın duruşu ve kararlılıkları talepleri gibi çok net. Madendeki işçilerle görüşüp kararları ortak alıyoruz. Çözüme yakın ve kritik bir andayız.”

‘BU DAYATMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ’

Polyak Maden işçileri, jandarma müdahalesinin ardından açıklama yaptı. Madenden seslenen işçiler, "Bugün bir müzakere fırsatı doğmuştu ancak işveren müzakere talebimizi reddetti. Madencilerin şartları başından beri nettir. Üç aydır ödenmeyen ve gasp edilen maaşlarımız ödensin, bütün işçilerin tazminatları, özlük hakları ve kazanılmış hakları eksiksiz verilsin dedik. İşveren ise işçilere 'Gelin istifa edin, tazminatlarınızı verelim' dayatmasında bulundu. 6 Mart’a kadar işçileri istifaya zorlamak istediler. Bu dayatmayı kabul etmedik. Biz Polyak maden ocağının 1243 işçiyle değil, 5000 işçiyle nasıl çalışacağını konuşuyoruz. 'Hakkınızı verelim, çıkın gidin' dayatmasını kabul etmiyoruz. Maden bizimdir. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Bu ocakta Çinli patronu istemiyoruz." ifadelerini kullandı.