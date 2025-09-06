Patron dayanışması

Kocaeli’nde faaliyet gösteren özel okulların patronları arasındaki “centilmenlik anlaşması”nın Rekabet Kurumu’nca tespit edilerek cezalandırılmasına karşın devam ettiği ileri sürüldü. Kocaeli Duysun.net’in haberine göre Rekabet Kurumu’nun 3 Ekim 2024 tarihinde 13 özel okul hakkında başlattığı soruşturma kentteki sözkonusu okulların yemek ücretleri ve personel politikalarını birlikte belirleyerek “Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun”u ihlal ettikleri iddiasına dayandırıldı. Sözkonusu okulların büyük çoğunluğu Rekabet Kurulu ile uzlaşmada bulunurken uzlaşmaya yanaşmayan Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye (Doğa Koleji) 2023 yılı gayrisafi geliri 591 bin 347 TL ceza verildi.

İncelemelerde, okul yöneticilerinin “Kocaeli özel okul kurucu” adlı bir WhatsApp grubu üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıktı. Sözkonusu gruptaki yazışmalarda, okullar arası personel trafiğinin engellenmesine yönelik kararların alındığı tespit edildi. Yazışmalarda başka okullara başvuran öğretmenlerin isimleri paylaşılarak bu öğretmenlerin “işe alınmaması” istendiği de görüldü.

Aynı zamanda okul yöneticilerinin, sözleşmelerini bozmak isteyen öğretmenleri de birbirilerine haber vermek üzere anlaştığı ortaya çıkan yazışmalarda yemek ücretlerinde yapılan değişikliklere de değinildi. Yemek ücretlerinin ortak belirlendiği belirtilen yazışmalarda “zamma karşı tepki aldığımız velilere kararın tüm özel okullar tarafından alındığını söyleyince artış kabul edildi” yazıldığı görüldü.

MÜNFERİT DEĞİL

BirGün’e konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık, bu olayın birçok ilde yaşandığına dikkat çekerek işverenlerin öğretmenlere karşı bu yönteme çok sık başvurduklarını söyledi. Kocaeli’ndeki olayda ortaya çıkan yazışmalarda sendika düşmanlığı olduğunu da söyleyen Fındık, “Bu olayda doğrudan en temel anayasal haklardan biri olan sendikalı olma hakkına da aslında bir saldırı var. Diyor ki, ‘Sendikaya şikâyet etti, bu kişiyi almayın’ diyerek birbirlerine haber veriyor ve sendikalı öğretmenler ne yazık ki hedef gösteriliyor” dedi.

“Bu mekanizmanın sorumlusu doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'dır” diye konuşan Fındık, “Bakanlığın bu konuyla ilgili herhangi bir denetim mekanizması işler durumda değil. Tesadüfen ortaya çıkan şeyler üzerinden zoraki hukuk işletiliyor. İşverenlerin böyle gruplara girdiğini, rekabet oluşturmayacak şekilde kararlar aldığını Bakanlığın bilme imkânı yok. Sendika olarak bu kartelleşmeyi kabul etmiyoruz. Burada bir mafya düzeni, bir kartel düzeni görüyoruz. Bu düzeni teşhis ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın burada sorumlu kalması, bu kurumları, öğretmenlerin çalışma koşulları, gerçekten öğretmenlerin hakları lehine düzenlemeler yapması ve müdahale etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.