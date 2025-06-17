Patron emekçiden kaçtı

Haber Merkezi

28 Mart’tan bu yana gasbedilen hakları için iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçilerinin dün görüşme gerçekleştireceği işveren Fırat Bozfırat, görüşmeye gelmedi. Açıklama yapan basın emekçileri, "Söz tutulmadı, başka bir safhaya geçeceğiz artık" dedi.

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişe devam ediyor. İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçileri, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ziyaret etti.

13 gündür eylemde olan KRT TV’deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor. İşveren Fırat Bozfırat ile dün saat 14.00’te ilk görüşme yapılması bekleniyordu ancak Bozfırat gelmedi. Bozfırat, görüşme için avukatı ve haber müdürü Recep Eser’i gönderdi. Görüşmeye ilişkin basın emekçileri açıklama yaptı.

Çalışanlar adına hazırlanan açıklamayı, KRT Program editörü Fatih Yapıcı okudu. Açıklamada, "Fırat Bozfırat bir kez daha sözünü tutmadı, hep tutumuyor. Masadan kaçtı. İyi niyetimizle bekledik. 28 Mart’tan bu yana hesabımıza bir para girişi yok" denildi. Açıklamada "Muhatap alınmaya alınmaya bu noktaya geldik, muhatap alınmadığımız için gidip evde oturacak değiliz. Hukuki tehditlerden, üstü kapalı tehditlerden yılacak değiliz. Bu da bir tehdit değildir, bundan sonra olacaklardan da biz sorumlu değiliz" denildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Açıklamanın devamında, "Çalışma Bakanlığı geçen hafta itibarıyla devreye girdi. Büyük bir teftişe başlıyor. Geçen hafta evrak istendi. Çalışma Bakanlığı müfettişi de bir aksilik olmadığı takdirde burada olacak. Devam ediyoruz mücadeleye, direnmeye" ifadeleri kullanıldı.