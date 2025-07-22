Patron işçileri zorunlu izne çıkardıktan sonra fabrikayı kapatıp yurtdışına kaçtı

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi’nde işçiler, zorunlu olarak çıkarıldıkları yıllık izinden döndüklerinde fabrikanın kapatıldığını gördü. Ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 140 işçi bir haftalık izne çıkartıldı. Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü (dün) işbaşı yapılacağını bildirdi.

Dün sabah saatlerinde işyerlerine gelen işçiler, fabrikanın kapalı olduğunu gördü. İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve işyeri sahibini aradı ancak ulaşamadı. Fabrikada işçi olan Ali Engin, yaşananları anlattı: “Bizi ayın 12’sinde izne çıkarttılar. 21’inde işbaşı dediler. Bugün geldik işyerimize, kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki perşembe, cuma günü tırlarla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok.