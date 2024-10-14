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Patron istedi, mühürler söküldü

Çalışma Yaşamı
  • 14.10.2024 06:00
  • Giriş: 14.10.2024 06:00
  • Güncelleme: 14.10.2024 06:00
Patron istedi, mühürler söküldü
Fotoğraf: Evrensel

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’de bulunan As Plastik firmasında mahkeme kararıyla mühürlenen makineler işverenin isteği üzerine dün yeniden kullanıma açıldı. Petrol-İş Sendikasının grev kırıcılığına karşı ihtiyati tedbir olarak mahkeme kararıyla mühürlettiği makineler mahkeme kararına uyulmayarak kullanıma açılınca işçiler duruma tepki gösterdi.

ETHA’ya konuşan bir işçi, "Biz anayasal hak olan sendika hakkını kullanmak için 2 yıl mahkeme mahkeme koşturduk, bekledik. Ancak iş patronların işi olunca ne hikmetse 3 saat içinde mahkeme kararı boşa düşürülebiliyor" dedi.

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