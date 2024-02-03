Patron kabul edilmeyen maaşı emekçilere yatırdı!

Emek Servisi

DİSK/Enerji-Sen üyesi Uluğ Enerji işçileri Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’daki iş bırakma eylemini sürdürüyor. Uluğ Enerji, daha önce işçilere teklif ettiği ancak kabul edilmeyen ücretleri önceki gün maaş olarak yatırdı. Birçok işçinin net ve temel ücreti asgari ücretin altında kaldı.

Sendika avukatı Murat Altun, yaşananları şöyle anlattı: “Yatırılan ücretler de bize teklif ettikleri rakamla aynı. Yalnız şöyle bir sorun var: Sosyal hakları çeşitli sendikal haklardan gelen yan haklarla beraber ücret fazla görünüyor. Ama yan ve sosyal hakları çıkardığımızda ortaya açma kesme ile endeks okuma işçilerinde net ve temel ücretleri asgari ücretin altında kalıyor. Arıza onarım bakım işçilerinde ise 20 bin liranın altında kalıyor. Aralarında ücret farkı vardı şimdi makas daha da azaldı. İşveren kendince işçilerin arasındaki birliği bozmaya çalışıyor. Özellikle açma kesme ile endeks okuma işçileri kendilerinin ayrı tutulmasından dolayı eylemlerini daha da artırdı.”

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Osmangazi İşletmesi’nde açıklama yapan işçiler, “Yatan maaşları kabul etmiyoruz. Bu maaşlar yetersiz ve herhangi bir açıklaması yok. Bu verilen maaşları kesinlikle kabul etmiyoruz. Diğer illerdeki arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Bizleri yalnız bırakmayın. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

MECLİS’E GİTTİLER

Öte yandan işçiler Meclis’e gitti. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, özelleştirme öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücretin 1,6 katıyken, özelleştirmeden sonra bu ücretin asgari ücretin altına düştüğünü söyledi. 2010 yılında elektrik dağıtımı özelleştikten sonra ödenen elektrik ücretlerinin arttığını ama daha önce kamuda çalışanların özelleştirmeden sonra kurulan dağıtım şirketlerinde aldıkları ücretlerin düştüğünü ifade eden Pala, enerji iş kolunda grev yasağı olduğunu belirtti. 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin artık ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade eden Pala, bir işçinin bordrosunu göstererek, şunları kaydetti: “Bu bordrodan eğer kendisine verilen yemek yardımını ve sosyal yardımı çıkacak olursak, aldığı ücret şu anki 17 bin 2 liralık asgari ücretin altında. Bu asla kabul edilemez. Emekçiler çok fazla bir şey istemiyorlar. 'Özelleştirme öncesi döneme dönelim' diye bir talepleri yok.”