Patron kaçtı, emekçiler hak arıyor

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu geçen Ritim Tekstil fabrikasının kapatılmasının ardından mağdur olan işçiler, Cumhuriyet Alanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Çalıştıkları Ritim Tekstil’in kapatıldığını fabrikaya gittiklerinde öğrenen işçiler, fabrika önünde haklarını istedi.

Haklarının verilmesi için yasal süreç başlatan mağdur işçilerden Soner Kızıl, "Biz sadece hakkımızı aramak istiyoruz. Ben akşam evime ekmek götüreyim. Çocuğuma bir çikolata götüreyim, sevinsin" diye konuştu. 25 Eylül 2024 tarihinde kendilerine haber geldiğini, patronlara ulaşılamadığını ifade eden Zeynep Soylu ise icra konan makineler ile üretim araçlarının satılıp işçilerin kıdem tazminatının verilmesini talep ettiklerini söyledi.