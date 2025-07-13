Patron kanunları işçi haklarını tehdit ediyor

EMEK SERVİSİ

Turizm işçilerinin anayasal dinlenme hakkını gasp edecek kanun düzenlemesine tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası'ndan (TEHİS) işçi haklarının tehdit altında olduğunu söyledi.

TEHİS Başkanı Tolga Kubilay Çelik, konuya ilişkin açıklamasında kanunların patron çıkarlarına uygun düzenlendiğine dikkati çekti. Çelik, "TBMM’de Çarşamba günü kabul edilen Turizm sektöründe çalışan işçilerin 10 gün çalışıp 11'inci gün izin yapmaları turizm işçileri açısından kabul edilemez. Ancak Türkiye’de mecliste patronların çıkarları doğrultusunda kanunların geçtiği açıktır. Konu patronların çıkarları olunca işçileri koruyan yasalar, uluslararası sözleşmeler anında devre dışı bırakılıyor. Bugün turizm işçileri açısından gerçekleşen bu durum pek yakında bir çok meslek grubu açısından da geçerli olacaktır. Asıl istenen uzun süredir işletilen Türkiye işçi sınıfının uluslararası sermayeye ucuz iş gücü olarak sunulmasıdır" dedi.

Hak gaspının işçi sınıfının tümün etkileyeceğini hatırlatan Çelik, birleşik ve örgütlü bir mücadelenin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Turizm sektöründe daha önce de pandemi sürecinde ilk gözden çıkarılan meslek grubuydu. Açlıktan ya da hastalıktan ölüme terk edilmişti. Turizm işçileri açısından çalışma yaşamındaki kötü koşullar ancak turizm işçilerinin kendi kaderlerini eline almasından geçiyor. Taban örgütlenmesi, iş yeri örgütlenmesi ve turizm işçilerinin birlikte mücadelesini örecek birleşik bütünlüklü bir mücadele hattına ihtiyaç var. Birleşik ve söz sahibi işçilerin olduğu bir örgütlü zemin ancak bu kötü gidişe dur diyebilir."

DİSK'e başlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev. Turizm-İş) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla mücadele vurgusu yaptı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İktidar ve patronlar el ele turizm işçilerinin haftalık izin hakkını gasp ediyor! TBMM'de kabul edilen kanunla turizm sektöründe çalışan işçilerin izin hakları esnekleştirilerek gasp edilmiştir. Patronların yasalarına karşı mücadelemiz sürecek!"

Kanun maddesi değişikliği, her işkolunda 6 gün çalışma ve 1 gün dinlenme olarak düzenlenmiş haftalık izin hakkının, turizmde 10 günn çalışma ve 1 gün dinlenme olarak yapılmasına yol açıyor. Bu durum anayasal dinlenme hakkını tehdit ederken diğer işkollarında da patronlara 'emsal' niteliği taşımasıyla da işçi haklarını tehdit ediyor.