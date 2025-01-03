Patron mangalda, işçiler grevde

İlayda SORKU

İşverenin sendika düşmanı tutumuna karşı greve çıkan Temel Conta işçileri, grevin 25’inci gününde İzmir Bornova Işıkkent’te bulunan fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Petrol-İş Aliağa Şubesi’nin örgütlü olduğu Temel Conta fabrikasının önünde emekçiler direnirken işveren mangal yaktı. İşçiler duruma sloganlar ve ıslıklarla tepki gösterdi.

Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin ve siyasi partilerin katıldığı açıklamada Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, şunları söyledi:

“Hukuk tanımaz bir işveren vekiliyle karşı karşıyayız. Kanun tanımıyor, masaya oturmuyor. Çünkü ona hukukçuları doğru yolu göstermiyor. Doğru yolu göstermek için buradayız. Hak almak için buradayız, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için buradayız. Görüyoruz ki kapılarında mangal dumanları tütüyor, keyiflerine keyif katıyorlar. Sizleri bir kez daha buradan kınıyorum, bu terbiyesizliğinizi unutmayacağız. Bu fabrika bizimdir, bizim olacak.”

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Grev devam ederken işverenin, makineleri işyerinden dışarı çıkarma girişiminde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, Çakmak, “Zannetme ki bu saatten sonra o fabrikadan bir çöp çıkartabileceksin. Eğer çıkartmaya kalkışırsan kapında ben olacağım. Bir kez daha buradan sesleniyorum, aklınızı başınıza alın! Bir an önce masaya gelin, masada buluşalım. Bu cenazeyi ortadan kaldıralım” diye konuştu.

"İŞÇİLER YILMAYACAK"

İşverenin yetki sürecini geciktirmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan ise, şöyle konuştu:

“İşçilerin en temel hakkını tanımak istemeyen işverene karşı Petrol-İş, sağduyulu bir yaklaşım sergilemiş, diyaloğu önemsemiş ve öncelikle müzakere masasında uzlaşmayı hedeflemiştir. İşyerinin koşullarını da gözeten adil bir sözleşme imzalama çabamız ve çağrımız ne yazık ki, karşılık bulmamıştır. Ayrıca grevimiz boyunca grev kırıcı uygulamalara da tanık olunmuştur. Grevin etkinliğini zayıflatmaya çalışan bu tür girişimler başarıya ulaşamayacak, Temel Conta işçisini yıldıramayacaktır. Temel Conta işçisi ve Petrol-İş buradadır, hakkına hukukuna sonuna kadar sahip çıkacaktır.”

"MÜCADELEMİZDEN DÖNMEYİZ"

İşverene toplu sözleşme çağrısında bulunan Toptan, “Gelin toplu sözleşmeyi imzalayalım, grevimizi davul zurna ile birlikte sonlandıralım. Çalışma barışını tesis edip, sendikalı, güvenli ve huzurlu bir işyerinde üretmeye devam edelim. Ancak işveren, sendika karşıtı tavrında ısrar ederse asıl zararı işyerine vereceğini bilmelidir. Çünkü bizler ekmek ve onur mücadelemizden asla dönmeyiz. Her geçen gün kararlılığımız artacak, birliğimiz güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

“Sınıf dayanışmasının, emeğin önündeki tüm engellerin aşılmasında anahtar olduğunu biliyoruz” diyen Toptan, “Temel Conta’da yasal ve Anayasal haklarımız tanınana, adil bir toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklıyız, hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar grevdeyiz” diye konuştu.

Toptan sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bugün 19’u kadın 24 arkadaşımız grevdeyken burada mangal yapanların da elbet bir gün hesabı sorulacaktır.”