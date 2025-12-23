Patron sağ kalan işçiye hakaret etti

Melisa AY

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 12. duruşması dün görüldü. Duruşmaya, iş cinayetinde yaşamını yitiren 29 kişinin aileleri ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Tutuklu 4 sanık duruşmada hazır bulundu. Yeni mahkeme heyeti yaşamını yitirenlerin yakınlarına söz verdi. Dosyadaki eksiklikler nedeniyle bir sonraki duruşma 2 Mart 2026'da görülecek.

İş cinayetinde 29 kişinin ölümünden sorumlu olanlardan biri patron Şazi Şehzade Şekergümüş. Şekergümüş, dosyada hem tanık hem de müdafii olarak bulunan Hasret Uzun'a hakaret etti.

Tutuklu sanık patron Şekergümüş'ün yangından sağ kurtulan ve abisi Ahmet Uzun'u kaybeden Uzun’a “Gevezelik yapma lan” demesi üzerine arbede çıktı. Avukat Engin Çelebi'nin doğrudan ailelere yönelik hitabı gerginliği artırdı. Gerginliğin ardından verilen aradan sonra seyircisiz devam eden duruşmada jandarma tutuklu sanıkların etrafına duvar ördü. Arbededen önce sanıkların arkasında oturan aileler, seyirci kısmına alındı. Aileler, patronun avukatı Engin Çelebi’nin tavrının "kışkırtıcı" olduğunu söyleyerek salondan çıkartılmasını istese de talepleri kabul edilmedi.

DAVA SÜRELERI SONRAKİ KATLİAMLARA GÜÇ VERİYOR

Duruşmada ailelerin de beyanları alındı. Eşi Özkan Baş’ı kaybeden Emine Kaya Baş şunları söyledi: “Özkan’la birlikte kendi hayatımı da kaybettim, 20 aydır can çekişiyoruz. Davaların bu kadar uzun sürmesi sonraki katliamlara güç veriyor. Bizim 10’uncu ayımızda Kartalkaya'da 78 kişi öldü. Herkes gerekli cezayı zamanında alsa bu acılara tanıklık etmeyeceğiz. Artık çok zor ayakta duruyoruz. Mücadele etmekten hakkımızı aramaktan koşturmaktan yorulduk. Gereken herkesin cezasını almasını istiyorum. Biz bedel ödüyoruz, bu insanların da ödemesi gerekiyor. Ya bu davadan olası kast çıkar belediye bakanlık herkes cezasını çeker ya da bize devlet sevdiklerimizi tek tek geri versin."

İÇİMİZİ BİLİNÇLİ TAKSİR SOĞUTMAZ

Şivan Dolu’nun kardeşi Zülfiye Dolu, “Bilirkişi raporunda da duruşmalarda da 3-4 kapıdan bahsediliyor. Pasajın içindeki gece kulübünün, pasaja açılan kapısı. Ben mahkeme heyetinin bu kapıyı görmesini istiyoruz. İki yıldır mahkemelere gidip geliyoruz. Ben her sabah kalktığımda iyi ki annem ölmüş de gözü gibi koruduğu kardeşimin ölümünü görmemiş, diyorum. Bizim hayatımızı mahvettiler. Yapay zekaya vakamızı anlattım. Bana ‘Bu olası kasttır’ diyor. 29 insan için bilinçli taksir değil, olası kastla yargılama istiyoruz. Bizim içimizi bilinçli taksir soğutmaz" dedi.

KAHRAMAN OLAN 17 YAŞINDAKİ EFE’DİR

Mehmet Okumuş’un kardeşi Tuğba Okumuş, “Bir avukat burada sanıklardan birinin kahraman olduğunu iddia edebiliyor. Bana göre kahraman, burada ölen 17 yaşındaki Efe Demir’dir. Yangın tüpü alıp insanları kurtarmak için alevlere dalıp yaşamını kaybetti. Kahraman budur” diye konuştu.

17 yaşında ölen Efe’nin babası Adem Demir “Benim oğlum Efe, ilk göz ağrımı kaybettim. Çocuğumun mezarına artık huzurlu gitmek istiyorum. Adı geçen herkesin olası kasttan ceza almasını istiyorum. İçim yana yana ben uğraşırken birileri kahramanlıktan bahsediyor. Kahraman olan benim oğlumdur. Bu iş kazası değil. Suç belli, suç unsuru belli, suçlular belli. Adaletin terazisi bizim davada oynuyor, hâlâ karara varılamadı. Benim 17 yaşındaki çocuğumu bana getirebilen varsa getirsin. Bir evlat kolay yetişmiyor. Ben çalışma, ağır gelir, dedim. ‘Baba sen artık 50 yaşına geliyorsun, ben senden para mı isteyeceğim’ diyen bir çocuğun hakkını yerine getirmeyi de mahkeme heyetine bırakıyorum. 20 aydır bekliyoruz, geç gelen adalet istemiyoruz. Çocuğuma mezarında rahat uyu demek istiyorum, artık dayanamıyorum. Geçen gün çocuğumun sesini bulup dinledim. 20 aydır bekliyorum” dedi.

KARTALKAYA ÖRNEĞI DOSYAYA SUNULDU

Ailelerin avukatlarından Onur Fırat Kaynun, Kartalkaya yangını ile aynı bilirkişi heyetinin bu dosyada da rapor yazdığını söyleyerek “Bu dosyada belediye, itfaiye görevlileri de kusurlu tespit edildi. Heyetlerde tek fark aynı heyette idare hukukçusu eklenmesini istiyoruz” diyerek Kartalkaya davasının gerekçeli kararını dosyaya sundu.

Avukatların beyanlarının ardından konuşan tutuklulardan patron Şekergümüş, “Hiçbir şey talep etmiyorum” dedi. Tutuklu patronun avukatı Engin Çelebi, “Dosya hak ettiği gibi neticelenmeli, başka gaye beklenmesin. Bu dosyaya uygun olmayan bir sürü gerçeklik ve gaye var. Bahsedilen hususların hiçbiri bu dosyanın gerçekleri değil. Bu koyundan bu post çıkmaz. bu dosyanın gerçekleri farklı. Müvekkilim iş üretmek gayesiyle hareket etti sadece, insanların bakış açısı yüzünden tahliye talebinde bulunmuyorum” dedi. Ailelerin avukatları dosyanın emsal olması, iş cinayetlerinin yaşanmasının önüne geçecek cezalarla sonuçlanmasını talep etmişti. 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmayı, tutukluların tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi talebinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 2 Mart 2026 tarihi saat 10.00’a ertelendi.