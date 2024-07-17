Patron tehdit etmişti: İşçiler ve Eti Krom arasında anlaşma sağlandı

Elazığ'da, maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylemlerini sürdürürken Yıldırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım tarafından tehdit edilen işçiler ve şirket arasında anlaşma sağlandı. Yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye kararının ardından madende üretim yeniden başladı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapan Eti Krom işçileri ile şirket arasında anlşamaya varıldı.

Alacakaya ilçesindeki Yıldırım Holding'e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesi'nde çalışan bazı işçiler, ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz'dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı.

Eylemin 10'uncu gününde işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım işçileri tehdit etti.

Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. İş sizin işiniz. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim" ifadelerini kullandı.

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı da hedef gösteren Yıldırım, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fes. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz" dedi.

Yaşananların ardından Eti Krom A.Ş'nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla yayımlanan genelgede, işletmenin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süreyle kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verildi.

Eylemin 17'nci gününde şirket işçilere yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye verilmesini önerdi. Teklifin işçiler tarafından kabul edilmesiyle işletmede yeniden üretim başladı.

CHP'Lİ EROL'DA AÇIKLAMA

CHP Milletvekili Gürsel Erol, X hesabından yaptığı açıklamada, Eti Krom A.Ş'nin işçilerle uzlaşma sağladığını ifade ederek, "Girişimlerimiz nihayet sonuç verdi ve Eti Krom A.Ş. yetkilileri çağrılarımıza yanıt vererek işçi kardeşlerimizle uzlaşma sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekçinin her zaman yanında olduğumuzu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bu süreçte de gösterdik. En yüce değer emeğin ve alın terinin mücadelesine sahip çıkan başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bölgeye gelerek emekçilerin haklı taleplerine destek veren Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekili heyetimize, il örgütümüze ve sağduyu çağrımıza yanıt veren Eti Krom yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HAKLI EYLEM MUTLU SONLA NETİCELENDİ"

AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım Holding'e ait Eti Krom fabrikasında çalışan işçi kardeşlerimizin başlattığı haklı eylem, 17'nci gününde mutlu bir sonla neticelendi. İşçi kardeşlerimizin kararlı duruşu ve Eti Krom yetkililerinin sağduyulu ve yapıcı yaklaşımı sayesinde talepler karşılanmış oldu. Bu süreçte işçi kardeşlerimizin her daim yanında olduk. Gerek Elazığ, gerekse Ankara’daki her platformda haklı taleplerinin karşılanması için gerekli adımları attık. Sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen, fedakarlık gösteren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Her iki taraf için de sonucun hayırlı olmasını diliyor, işçi kardeşlerimizin ve fabrikamızın daha güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.