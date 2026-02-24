Patron tehditleri direnişi kıramaz

Melisa AY

Tekirdağ Velimeşe OSB’de faaliyet gösteren Su Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri (Submed) işyerinde sendikalı işçilerin hak mücadelesi 105'inci gününü geride bıraktı. Petrol-İş Trakya Şubesi'nde örgütlü, çoğunluğu kadınlardan oluşan öncü işçiler, emek düşmanı patron tarafından işten çıkarıldı. Son olarak işten çıkarılan işçilerin fabrikayı terk etmeme eylemine karşı patron jandarmaya başvurdu.

Submed işçileri, 2025'te Petrol-İş'te örgütlendikten sonra patron, yetki itirazı oyununa başvurdu. Sendikanın Çalışma Bakanlığı'ndan 30 Temmuz 2025'te aldığı yetki belgesine karşı Ankara'da yetkisiz bir mahkemede itiraza başvuran patron, bu mahkemenin yetkisizlik kararına da itiraz edince para cezasına çarptırıldı.

Ancak ödeyeceği para cezaları da patronun sendika düşmanlığını durduramadı. Geçen Kasım'da 2 öncü işçinin işten çıkartılmasıyla kurulan direniş çadırı neredeyse tamamı kadınlardan oluşan işçilerin mücadelesiyle ayakta duruyor. Patronun önceki hafta toplam 10 kişiyi işten çıkarması da direnişi söndüremedi. Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ümit Çetintaş, süreci şöyle anlattı:

"Patron arkadaşlarımızı 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış' suçlamasıyla işten çıkardı. İşçiler, 'Bizim işlediğimiz suç ispat edilsin' diyerek fabrikayı terk etmedi. Dışarıda çadırda sendikamızla durduğumuz gibi, içeride de işçilerin direnişi sürdü. Patron hiçbir suç ispat edemeyince kodları değiştirmek zorunda kaldı. Arkadaşlarımız fabrikayı terk etmeyi reddettiği için jandarma geldi. Biz arkadaşlarımızın jandarma araçlarıyla suçlu gibi götürülmesine müsaade etmedik. Patron şikayetçi olmuş, ifadeler verildi. Bu da bizim direnişimizi kıramadı."

Çetintaş, içerideki 230 sendikalı işçinin neredeyse 200'ünün kadınlardan oluştuğunu anlatarak "Patron kadınları baskılayabileceğini zannetti. Biz fabrikada örgütlenmeye başladığımızda sendikaya karşı büyük bir mobbing başladı. Kadın işçiler içerideki hakareti, tacizi bize anlatınca biz de müfettişlere başvurduk. İş müfettişleri etkin inceleme yapmadı. Sendikalı işçilere baskı tespit edemediler. Halbuki fabrikada üyelerimizi odalara çekip baskı yaparak e-devlet uygulamasından sendikadan istifaya zorluyorlar. Patron işçileri, 'İpinizi keseceğim' diye tehdit ediyor. Biz tüm arkadaşlarımız sendikalı şekilde işe iade edilene, patron sendika ile toplu iş sözleşmesi masasına oturana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.