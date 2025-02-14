Patron uyarıları dikkate alsaydı 11 işçinin ölümü önlenecekti

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki ZSR Patlayıcı A.Ş. fabrikasında 24 Aralık 2024’te meydana gelen ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Kimya Mühendisi Özlem Özçakır’ın ailesi, kızlarının mücadelesini sürdürmekte kararlı. Özçakır’ın patlamadan önce defalarca yönetime güvenlik uyarısında bulunduğu ancak dikkate alınmadığı iddianamede yer almıştı. Bilirkişi raporunda da Özçakır’a ‘tali kusurlu’ denilmişti.

Özlem Özçakır

‘ADETA SUÇLAMIŞLARDI’

Baba Ragıp Özçakır, yaşadıkları süreci şu sözlerle dile getirdi: “Kızım işini titizlikle yapan bir kimya mühendisi olarak defalarca tehlikeleri yönetime bildirmiş. Ama yönetim hiçbir önlem almadı, sorumluluklarını yerine getirmedi. Şimdi de suçu kızımın üzerine atmaya çalışıyorlar. Bilirkişi raporunda kızımı adeta suçlamışlardı. Ancak iddianame gerçekleri ortaya çıkardı. Kızımın defalarca uyarmasına rağmen önlem alınmadığı açıkça görüldü.”

Baba Özçakır, kızının iş güvenliği konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, “Özlem, insanların can güvenliğini her şeyin önünde tutan biriydi. Eğer uyarıları dikkate alınsaydı, bu patlama yaşanmazdı. Ama onu dinlemediler” dedi. Acılı baba, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, “Her canın hesabını tek tek soracağız. Kızımın haklı mücadelesini sürdüreceğiz. Adalet yerini bulana kadar durmayacağız” diye konuştu.