Patrona cezasızlık zırhı

Sarp TÜRKMEN

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasındaki patlamada patrona tedbiren bile tutukluluk uygulanmadı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında içerisinde fabrika sahiplerinin ve yöneticilerinin de olduğu 6 kişi önceki gün gözaltına alındı. Fabrika sahipleri serbest bırakılırken müdür U.V. ise tutuklandı.

Fabrika sahiplerinin serbest bırakılması geçmişte yaşanan iş cinayetlerinde izlenen sermayeye cezasızlık politikasını akıllara getirdi. Kazanın öncesinde işyerindeki ihmallere yönelik uyarıda bulunan İSG uzmanının, uyarıları patron tarafından dinlenmemesi üzerine işten ayrıldığı iddia edilmişti.AKP iktidarında sistematik hale gelen “sermayeye cezasızlık politikasını” ve geçmişteki örneklerini Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Mert Batur ile konuştuk.

Batur, sermayenin cezalandırılamaması ve hukuki sorumluluğun sürekli olarak alt kademede çalışan emekçilere yüklenmesini şöyle anlattı: “Bu döngü yıllardır benzer şekilde sürdürülüyor. Büyük bir iş cinayeti olduğunda normalden fazla sayıda savcı görevlendirilerek sanki sorumlular cezalandırılacakmış gibi yapılıyor fakat asıl olarak bunu yapmalarının amacı kamuoyundaki tepkiyi sönümlemek oluyor. Hukuk bilinçli olarak sermayeyi koruyacak şekilde işletiliyor. Bunu, Soma davasında olası kast kararı veren –bu karar yargılamanın silsile halinde ilerlemesi ve asıl sorumluların da yargılanmasını sağlar- heyeti apar topar yollayarak yerine bilinçli taksir kararı verecek bir heyetin atanmasında da gördük. 301 kişinin katledilmesinin cezası olarak tek bir kişiye 4 buçuk yıl hapis cezası çıktı. Asıl sorumlular dışarıda.”

İŞÇİNİN CANI ÖNLEMİN MALİYETİNDEN UCUZ

Mert Batur “İliç’te ve Hendek’te de aynı durumu gördük. İliç’te Anagold Madenciliğin müdürü 1. dereceden asli kusurlu olmasına rağmen tutuklu değil. Patronlar tüm sorumluluğu İSG uzmanlarına, mühendislere ve müdürlere yükleyerek cezadan kaçıyorlar. Türkiye’de sömürü düzeninin bir unsuru olarak iş cinayeti davalarında asıl sorumluları cezalandırmama politikası hâkim. İSİG önlemlerinin alınmaması ile üretim baskısı birleştiği noktada da işçi ölümleri kaçınılmaz oluyor” dedi.

Patronların işçiye üretim baskısı yaptığını ifade eden Batur, İSİG önlemlerine dair şöyle konuştu: “Patronlar için İSİG önlemleri almanın maliyeti, işçinin canının onlara maliyetinden daha yüksek. ‘Kaza olursa da üç beş lira öder kurtuluruz’ diyorlar. Hendek’teki Coşkunlar Havai Fişek’te de bunu gördük. Patlama olacağı önceden biliniyor, ‘Orda olmasın da burada olsun’ diyorlar. Fabrika içi raporlar var. Patlamadan sonra da sorumlulardan hesap sorulacağına iktidar tarafından patronlara moral yemeği verilmişti. Büyük patronları kimse göremez. Sermaye sorgulanamaz, cezalandırılamaz bir durumda Türkiye’de. Yeni mezun mühendislere, İSG amirlerine ‘Siz işçi değilsiniz, yönetime daha yakın konumdasınız’ diyerek bu emekçilerin zihninde örgütlenmeyi ve birleşik mücadeleyi kırmak için böyle bir algı kuruluyor. Bunu diyen patronların işyerlerinde bir kaza olduğunda ‘Ailedensiniz’ denilen mühendisler ilk yargılananlar oluyorlar. Asıl sorumlular asla cezalandırılmıyor.”