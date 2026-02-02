Patrona koruma, işçiye abluka: Migros depo işçileri direniyor

Migros depo işçilerinin yüzde 28’lik düşük zam dayatması ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını savunmak için 23 Ocak'ta başlattıkları direniş 11'inci gününe ulaştı.

Esenyurt Migros depo önünde direnişlerini sürdüren DGD-SEN’de örgütlü işçiler ve sendika yöneticileri, sabah saatlerinde çevik kuvvet polisleri tarafından ablukaya alındı.

'TENTE' TALEBİNE ENGEL

Bölgede etkili olan yoğun yağış altında direnişini sürdüren işçiler, tente kurmak istedi. Ancak emniyet yetkilileri, direniş alanına tente kurmanın "mevzuata aykırı" olduğunu söyleyerek reddetti. İşçiler ise bu duruma, "Yağmurun altında sırılsıklam beklememiz yasal da, korunmamız mı yasa dışı?" diyerek sert tepki gösterdi.

"MİGROS'UN OLDUĞU HER YERİ DİRENİŞ ALANINA ÇEVİRİN"

DGD-SEN Örgütlenme Uzmanı Azad Erdinç, depo önünde yaptığı açıklamada, "Etrafımız sarıldı, eylem hakkımız kısıtlanıyor. Her yanımızı sardılar, bir alana sıkıştırdılar ve sadece burada eylem yapabilirsiniz diyorlar. Tente kuralım, işçiler ıslanmasın diyoruz, engelleniyor. 10 metrekarelik alanda eylem yapın diyorlar. Bize hukuk anlatılıyor, hangi hukuk? Aynı hukuku gidin içeriye anlatın. İçerde yüzlerce suç işleniyor, bize gelince mi hukuk oluyor. Biz direncimizi kırmayacağız. Yarın da geleceğiz, öyle kolay değil. Burada taraf var, emniyetin açık tarafı var. İşçileri bir tarafa koymuşlar. Herkese çağrımızdır, Migros'un olduğu her yeri direniş alanına çevirin" dedi.

"DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ"

İşçiler, polis ablukasında "Direne direne kazanacağız" ve "İşçiler köle değildir" sloganlarını atıyor. İşçiler, tüm baskılara, soğuğa ve yağmura rağmen haklarını alana kadar depo önünden ayrılmayacaklarını kararlılıkla ifade ediyor.