Patrona ocak, işçiye mezar

Zonguldak Kilimli’de önceki gün iki farklı kaçak maden ocağında gerçekleşen iki iş cinayeti gözleri buralara çevirdi. MMO Zonguldak Şube Başkanı “Artık bu konularda açıklama yapmaktan hicap duyuyoruz” dedi.

Buse İlkin YERLİ

Kaçak maden ocakları göçükler ve iş cinayetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yalnızca önceki gün Zonguldak Kilimli’de bulunan iki ayrı kaçak maden ocağında iki madenci hayatını kaybetti.

TMMOB Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, artık bu konularda açıklama yapmaktan hicap duyduklarını söyledi. BirGün’e konuşan Kaymakçı “Kaçak maden ocaklarındaki iş cinayetleri bölgenin kanayan yarası, her seferinde açıklama yapıyoruz, uyarıyoruz. Gelin görün ki ne kadar konuşursak konuşalım fayda etmiyor” dedi. Kaçak maden sorunun yıllardır çözülmediğinin altını çizen Kaymakçı, “Kaçak madenlerde meydana gelen göçüklerde yaşanan iş cinayetlerini neredeyse gün geçmeden yaşar olduk” ifadelerini kullandı.

Kaymakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her faciadan sonra açıklama yapmanın zorluğunu yaşıyoruz, ne kadar açıklama yaparsak yapalım fayda etmiyor. Bölgede kaçak ocaklarda ne mühendislik ne de bilim uygulanıyor. Buralar ne bir denetime ne de bir gözetime tabi tutuluyor. Çevik kuvvetin artık gelip müdahale etmesi, ocakları kapatması gerek. Yasal mevzuattaki gerekli yaptırımların uygulanması lazım. Çok acı bir gerçekliği deneyimliyoruz, her gün bir başka gencecik insanın yaşamını yitirdiği haberini alıyoruz. Sürekli ‘Acilen bir çözüm bulunması gerekiyor’ diyoruz demesine ama bunu yıllardır söylüyoruz Maden Mühendisleri Odası olarak. Geçtiğimiz yıllarda Valiliğe rapor da sunduk, ne yaparsak yapalım dikkate alınmıyor. Meslek odaları ve sendikalar olarak bir araya gelerek, yan yana gelerek mutlaka bir ortak çözüm bulmak zorundayız. Başka çaresi yok.”

Derin yoksulluğa ve giderek artan işsizliğe dikkat çeken Kaymakçı, sözlerine, “Bir yerde de ekmek parası, insanlar mecbur kalıyor. Kaçak ocakların olduğu yerler dağlık, biraz da ormanlık alanlar, tehlikeli yerler. İnsanlar kör karanlıkta, canlarını hiçe sayıp ölümü göze alarak çalışıyor. Ne kadar uyarırsak uyaralım, geçim derdi haliyle tüm risklerin önüne geçiyor” diyerek devam etti.

EMEKLİ OLMUŞTU

Damarlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren kaçak ocakta meydana gelen cinayette vagonla çıkarttıkları kömürü tumbadan aşağıya döken 32 yaşındaki Maden İşçisi Satılmış Gedik iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Yine Kilimli ilçesindeki Bölüm Mahallesi’ndeki bir başka kaçak ocakta ise göçük altında kalan 51 yaşındaki Mustafa Kuru’nun cansız bedeni, kurtarma çalışmalarında bulunan TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) Tahlisiye ekibi tarafından madenden çıkarıldı. İki çocuk babası Mustafa Kuru’nun emekli olduğu ancak maaşı henüz bağlanmadığından geçinebilmek için kaçak maden ocağında çalıştığı öğrenildi.