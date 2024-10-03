Patrona ucuz işçi, emekçiye harçlık

Melisa AY

Sermaye istedikçe taleplerin hayata geçmesi için yeni politikalar geliştirmekten geri durmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emek düşmanı projelerinden biri de İşgücü Uyum Programı.

Ülkede işsizlik ciddi boyutlara ulaşırken Bakanlık, istihdamı geçici olacak artıracak ve sermaye ile kamuya ucuz işgücü sağlayacak projelerine yenilerini ekliyor.

İşgücü Uyum Programı (İUP) da benzer programlar içinde yeni bir güvencesiz çalışma modeli olarak öne çıkıyor. Bakanlığın öncelikli hedefi ise kadınlar, gençler ve engellileri programa dahil etmek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Bu gruplar için özel politikalar geliştirilmesi gerektiğinden sorumluluk alıyoruz” dese de sorumluluk lafta kaldı. Bakanlık, bu grupları güvenceli istihdama katmak yerine geçici ve hiçbir güvencesi bulunmayan İUP’a yönlendirdi. Program güvenceyi yok etmekle kalmıyor sefalet seviyesindeki ücretleriyle de emek sömürüsünün önün açıyor.

Çalışanlar, programda en fazla 10 ay kalabiliyor. İUP süresi dolan veya işveren tarafından işten çıkarılan işçinin kıdem veya ihbar tazminatı hakkı da yok. Çalışanların SGK primi de yalnızca yüzde 5,5 oranında ödeniyor. Sigortalı bir çalışanın yüzde 12,5 olan genel sağlık sigortası primi ise İUP kapsamında karşılanmıyor. İUP kapsamında çalışanlara, günlük 566 lira 73 kuruş ödeniyor. Ödeme, Bakanlık tarafından “cep harçlığı” olarak adlandırılıyor. Programın ilk ayında işçiler haftanın 5 günü, daha sonra ise 3 günü çalışabiliyor. Tüm çalışma süresi ise 10 ay ve 140 fiili gün ile sınırlı. İUP kapsamında bir işçi ilk ay en fazla 11 bin 334 lira kazanabilirken sonraki aylarda ücretleri 6 bin 800 liraya düşüyor. Program kapsamında sıralanan çalışma alanları için “destekleme” ifadesi yer alıyor. İUP ile desteklenecek alanların bazıları ise temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri, çocuk, engelli, yaşlı ve hasta bakımı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri şeklinde sıralandı.

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Özgür Müftüoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede programın benzerleri arasındaki en kötü uygulama olduğunu vurguladı. Müftüoğlu, “2008 krizi döneminde de benzeri uygulamalar vardı. İktidar, tasarruf tedbirleri diyerek işgücü maliyetinden tasarruf etmeyi seçti. Kamuya da sermayeye de ucuz işgücü sağlamayı hedefliyorlar. İşsizlik oranının suni biçimde düşürülecek. İUP’un içinde insana, emeğe dair hiçbir şey yok” dedi.

ŞİMŞEK’E DE BU YAKIŞIRDI

Müftüoğlu, “Asgari ücretin dahi altında çalıştırıyorlar. Göz boyamaya yönelik, emeği hiçe sayan bir uygulama. İktidar bugüne kadar buna benzer pek çok uygulama yaptı, hiçbiri bunun kadar saçma değildi. İktidar gerçeklikten o kadar kopmuş durumda ki yol, yemek masrafının karşılanamaması bir yana sigorta primi dahi ödenmiyor” ifadelerini kullandı.

İşçileri güvencesiz çalışmaya zorlayan UİP için Müftüoğlu şöyle konuştu: “Çalışanlar açısından en ağır, sınırsız sömürünün en çok görüldüğü program denilebilir. İktidar çalışanların insan olduğunu unutmuş, gerçeklikten kopuk programla uluslararası finans kuruluşlarının onayını almaya çalışıyor. Ortaya çıkan kaynak da sermayeye aktarılacak. Şimşek’in programına uygun bir planlama. Emeğe yapılmış bir hakaret niteliğinde. Sendikaların çoktan ayağa kalkması gerekirdi ama maalesef ses çıkarılmıyor. Sermayenin işgücü maliyetini düşürerek Türkiye’ye yatırımı çekmeyi düşünüyorlar. Çin benzeri ucuz yoğun emek ülkeleri artık geçtik, işçi haklarında Bangladeş, Mısır, Kolombiya gibi ülkelerin de gerisinde kalacağımız bir yere doğru ilerliyoruz.”