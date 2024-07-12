Patrondan hak arayan Eti Krom işçilerine küstah sözler ve tehdit!

Yıldırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan işçileri tehdit etti. İşçilere yönelik küstah sözler sarf eden Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım" dedi. CHP, Elazığ'a 10'ya yakın milletvekilinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.

Elazığ'da bulunan Eti Krom işletmesinde maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan işçilerle bir araya gelen Yıldırımlar Holding'in sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçileri tehdit etti.

İşçilere yönelik küstah sözler sarfeden Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. İş sizin işiniz. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı hedef göstererek, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fes. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz" dedi.

"Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı" diyen Yıldırım, şunları söyledi: "Bu şirketin başkanı kim. Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır."

CHP HEYET GÖNDERİYOR

CHP, yaşananlara ilişkin Elazığ'a 10'ya yakın milletvekilinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.

Buna göre milletvekilleri, Eti Krom'daki krizi çözmeye çalışacak.