Patronlar 14-38 milyon işi yok edecek: Emeğe petrol sınavı

ABD-İsrail saldırganlığının İran’a yönelmesi ve Tahran’dan gelen karşı adımlar, özellikle enerji ve hammadde piyasasında krizi tetikledi. ABD-İsrail’in emperyalist saldırganlığın bedeli de emekçiye kesilecek.

Emekçiler, tüm dünyadan patronların emek gelirlerini daha da gasp ederek milyonlarca işin silinmesi riskiyle karşı karşıya.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) teknik notu, tüm dünyada iş kayıplarının ciddi şok yaratacağı tespitini içeriyor. ILO, çatışmaların tetiklediği bir petrol şoku senaryosunun işgücü üzerindeki olası etkilerini bilimsel modelle incelediği teknik notunda, emeği bekleyen yeni tehdidi ortaya koydu.

İŞGÜCÜ GELİRLERİNDE TRİLYON DOLARLIK KAYIP

ILO analizinde, olası enerji krizinin işgücü üzerindeki etkilerinin somutlaşmasının zaman alacağı tespiti yer alsa da petrol fiyatlarının Ocak-Şubat 2026 ortalamasının yaklaşık yüzde 50 üzerinde artması senaryosundaki tahminler sıralandı.

Çalışmaya göre, enerji şokunun etkisiyle çalışma saatlerinde 2026’da yüzde 0,5 ve 2027’de yüzde 1,1’lik bir düşüş yaşanabileceği, bunun da önce 14 milyon, ardından da 38 milyon tam zamanlı iş kaybına denk gelebileceği tespiti yer aldı. ILO, aynı olasılıklar gerçek emek gelirlerinde yüzde 1,1 ile 3 arasında düşüş yaşanabileceği, bunun da emek gelirlerinden yaklaşık 1,1 trilyon dolar ve 3 trilyon dolar çalabileceğini tespit etti.

Aynı olasılıkta işsizlik oranı 2026’da 0,1 puan ve 2027’de 0,5 puan artarsa işsiz sayısı 2026’da 5 milyon ve 2027’de 20 milyon kişi artabilir. Olası işsizlik etkisi Körfez enerji akışlarına ve enerji yoğun tedarik zincirlerine en yakın bölgelerde en yüksek riske sahipken Arap Devletleri ile Asya ve Pasifik, en çok etkilenecek bölgeler olarak öne çıkıyor.

Raporda, "Geçici bir enerji şokunun, insana yakışır işler için daha uzun süreli bir gerilemeye dönüşmesini önlemek için emek gelirlerine ve işletmelerin dayanıklılığına daha fazla odaklanılması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Özellikle petrol ve enerjiye en yüksek doğrudan bağımlılığı olan sektörler en büyük darbeyi alacağı, bunların başında yüzde 15,9 işsizlik artışı ile hava taşımacılığı, yüzde 9 işsizlik artışı ile kara taşımacılığı, yüzde 7,9 ile deniz taşımacılığı ve yüzde 5,8 ile kimyasal ürünlerin imalatı geldiği tespit edildi.

Genel olarak, incelenen tüm sektörlerin yüzde 14,9’u yüksek riskli sınıfta yer aldı. Ayrıca, turizm harcamalarına bağımlı bölge ülkelerinde konaklama, gıda ve eğlence gibi sektörlerin risk seviyeleri de daha yüksek hesaplandı.

Göçmen emeğiyle yükselen Körfez ülkelerinde, her yüzde 1’lik yerli işsiz için yüzde 4’lük göçmen işsizliği doğduğu tespit edildi.

İMALAT ÇARKINDA ENERJİ CENDERESİ

Türkiye de krizden etkilenme potansiyeline sahip. TÜİK’e göre enerji tüketiminin en yoğun olduğu sektör, cam, seramik, çimento ve tuğla gibi malzemelerin de üretimini içeren "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü.

Bu sektörün en çok tükettiği enerji kaynağı ise yüzde 32,7 ile petrol, yüzde 18,2 ile doğalgaz. Sanayinin tamamında da petrol yüzde 14’lük payla üçüncü enerji kaynağı konumunda.

Metal sanayinde de bu ürün önemli ölçüde kullanılırken sanayinin genelinde sadece enerji değil, hammadde tedarik zincirinin durumu da patronların şimdiden kalkanı oldu.

Krizi aşamayan ve sorumluluğu da "emek gelirleri"ne bağlayan tekstil sektöründe de polyester üretimi için gereken PTA ve MEG gibi petrokimya girdileri, petrol fiyatlarına yüzde 100 endeksli.

Mart-Nisan 2026 verilerine göre, petrol fiyatlarındaki sıçrama polyester fiyatlarını bazı bölgelerde yüzde 15 ile 30 arasında yukarı çekmiş durumda. Bunun zincirleme sonucu olarak pamuk fiyatları da dünya genelinde yüzde 18,5 sıçradı. Gübre fiyatlarındaki yüzde 31’i gören fiyat artışı da tüm kalemleri etkileme potansiyeli taşıyor.

Ülkede fason üretimin de açık farkla en çok yapıldığı giyim ve tekstilde, iplik ile kumaş gibi girdilerden çok işgücü maliyetlerinden şikâyetçi patronlar için bu maliyetlerin de artması emeğin daha hızlı gözden çıkarılması riskine sahip.

Girdi maliyetlerindeki dengesiz seyir, kârdan ödün vermekten korkan patronların ilk hedef olarak yine "işgücü maliyetlerini" seçmesine neden oluyor.