Patronlar %25’i ‘uygun’ buldu

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammında planladığı ve çalışanı açlık sınırının altında bırakacak yüzde 25 oranı, her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. IMF'nin ekonomi yönetimine "En fazla böyle yapın" diyerek işaret ettiği yüzde 25 zammı, patronların da onayından geçti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, zam oranı için işverenin talebinin yüzde 25 olduğunu açıkladı.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da ABD’de yatırımcılarla yaptığı görüşmede dile getirdiği yüzde 25 oranı için "Uygun buluyoruz" dedi. Baran, "Biz de asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatindeyiz. Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz. Ancak, işletmeyi ayakta tutma derdimizin ne olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

Asgari ücretin, enflasyonu artırdığını iddia eden Baran, krizin faturasını işçiye kesen iktidarı destekleyerek şöyle konuştu: "Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz, ancak uygulamalar gösterdi ki, oraya yapılan zam, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor. Bizim, enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor."

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ZAM ORANI SGK BÜTÇESİNDE

Asgari ücret zammında tartışmalar devam ederken, iktidarın planı da bütçe rakamlarına yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2025 yılı bütçesinde prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü. Habertürk’ün haberine göre asgari ücretteki artış oranı, bütçe ile daha da belirgin hale geldi. Prim gelirleri doğrudan asgari ücrete göre arttığından, istihdam artışı da hesaplandığında bütçede asgari ücret zammının yüzde 25 civarında öngörüldüğü ortaya çıktı. SGK’nin 2025 yılındaki açığı ise yüzde 223 artarak 551,8 milyar lira öngörüldü.