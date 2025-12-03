Patronlar arsızlaştı: Çocuk işçi sömürüsü için talepleri bitmiyor

Millî Eğitim Bakanlığı’nın İstanbul’da düzenlediği mesleki eğitim zirvesinde, iş dünyası temsilcileri meslek liselerinin cazibesini artırmak için dikkat çekici teşvik önerileri sundu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu öneriler arasında askerlik muafiyeti, evlilik hibesi ve vergi istisnaları da yer aldı. Zirvede ortaya çıkan sonuçların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor olarak iletileceği belirtildi.

FABRİKALARA "OKUL" BENZETMESİ

Üç gün süren zirvede mesleki eğitimin “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi hedeflendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklerle mesleki eğitim arasındaki uyumsuzluğun sürdüğünü vurgulayarak, mevcut sistemin sektöre yeterince katkı sunamadığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise fabrikaların yalnızca üretim yapılan alanlar değil, aynı zamanda birer “okul” olarak tasarlanması gerektiğini ifade etti. Gültepe, gençlerin staj yaptıkları işletmelerde gelecek görebilmelerinin önemine dikkat çekti.

EVLİLİKTE HİBE VE ASKERLİKTEN MUAFİYET ÖNERİLERİ

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, üniversite mezunlarının kendi alanlarında iş bulmakta zorlandığını hatırlatarak gençlerin meslekî eğitime yönelmesini sağlayacak güçlü teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Özdemir, meslek lisesi mezunlarının istihdama katılması hâlinde “evlilikte hibe, askerlik görevi muafiyeti, gelir vergisi istisnası” gibi desteklerin gündeme alınması gerektiğini savundu.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise meslek liselerinin sanayi, ticaret ve hizmet sektörleriyle daha fazla entegre edilmesini önerdi. Toplumdaki olumsuz algının kırılması için askerlik ve sigorta gibi başlıklarda ek destekler verilmesinin mesleki eğitimi teşvik edeceğini söyledi.

Zirvede sunulan bu önerilerin, hazırlanan raporla birlikte Cumhurbaşkanlığı’na iletilmesi bekleniyor.