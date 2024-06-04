Patronlar asgari ücretin artmasını istemiyor

Emek Servisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, Asgari ücret tartışmalarıyla ilgili Vedat Işıkhan’ın açıklamasını hatırlattı. Gültepe, Asgari ücrete ara zam yapılacağını düşünmediğini ifade ederek, "Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz" dedi.

Bloomberg HT’ye konuşan Gültepe “Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran’da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım” diye konuştu.

TÜSİAD, MÜSİAD, TİM gibi patron örgütleri iktidarın kemer sıkma politikalarından son derece memnun. İşçi ücretleri düşerken ceplerini doldurmaya devam ediyorlar. Patronlar yanlarında çalışan değil köle istiyorlar.