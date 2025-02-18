Patronlar istedi, tutuklama geldi

Ebru ÇELİK

İktidarın muhalif kesimi susturma çabaları devam ediyor. Bunun son örneği de Antep Başpınar’daki işçi direnişini örgütleyen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanması oldu. Patronlar işçileri ağır çalışma koşullarına mecbur bırakarak iş barışını bozarken önceki gün gözaltına alınan Türkmen, “çalışma hürriyetinin ihlali”, ‘‘suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı. Türkmen patronların emriyle tutuklandığını söyledi.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2’si AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’a ait 8 fabrikada 3 binden fazla işçinin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başlattığı direniş ise devam ediyor.

‘HUKUK VARMIŞ OYUNU OYNAMAYIN’

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Türkmen, dün ilk olarak savcılığa verdiği ifadede “Ortada suç unsuru oluşturabilecek herhangi bir eylem bulunmamaktadır. İşçilerin demokratik ve ekonomik haklarını elde etmek amacıyla yaptıkları eylemlere destek vermek bizime görevimizdir. Patronlar diyebileceğimiz bir kısmın şikâyeti ile dosya bu aşamaya gelmiştir. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum Serbest bırakılmayı istiyorum” ifadelerini kullandı. Türkmen, ifadeye girmeden önce ise şöyle konuştu: “Hukuk varmış oyunu oynamayın bizlere. 'Patron emretmiş, gönderiyorum' deyin.”

KANUN TEKTİR, KİŞİYE GÖRE DEĞİŞMEZ

Türkmen’in ifadesine katılmak isteyen Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran ve diğer avukatlara ifadeyi izleme izni verilmedi. Duran, adliyede yaptığı açıklamada “Bu tablonun ne olacağı açık. Bu bir talimattır, emirdir. Burada tutuklama olacağı belli. Örgütlenme hakkına ilişkin bir talimat var. Biz kişilerin örgütlenme hakkını, bu ülkedeki tüm yurttaşları korumak gibi bir görevimiz var. Kimsenin kişisel bir şeyi değil. Hukuk, kanun tektir. Yorumlarken kişiye, makama göre yorumlanmaz. Bugün kolluğu, savcıyı, yargılama bakanlarını göreve bekliyoruz. Yazık, ayıp” dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da "Talimatla, hukuksuzca, yasaları ayaklar altına alarak yaptığınız bu gözdağının anlamını işçiler gayet iyi anladı. O yüzden de haklarına, ekmeklerine, sendikalarına sahip çıkmak için mücadeleyi büyütüyorlar. Şimdi herkese düşen, işçilerin mücadelesini büyütmek olmalı. Herkese düşen işçi mücadelesini büyütmek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antep Şubeleri, KESK, Tarım-Sen, Eğitim-Sen, EMEP, TİP, İnşaat İş Sendikası, UMUT-SEN, Esenyurt HepsiJet depo işçileri, Gazeteciler Sendikası, İSİG Meclisi ve BİRTEK-SEN yetkileri Türkmen'e destek verdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş, Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Limter-İş Sendikaları sosyal medya üzerinden Mehmet Türkmen’e destek mesajları yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkmen’in tutuklanmasına “İşçinin, emekçinin mücadelesine kelepçe vurulamaz! Sefalet ücretine karşı direnen işçilerin sesi olan Mehmet Türkmen’in tutuklanması kabul edilemez! Sendikal faaliyetten suç unsuru yaratan iktidar bir kez daha işçinin düşmanı, sermayenin ise dostu olduğunu gösterdi. Ekmek mücadelesi veren Başpınar işçilerinin sonuna kadar yanındayız. Direnen işçiler mutlaka kazanacak” diyerek tepki gösterdi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ise şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep’te işçilerin ekmekleri ve gelecekleri için verdikleri mücadele engellenemez. Üretimden gelen güçlerini yasal ve meşru zeminde kullanan işçiler ve onlara öncülük eden önderleri üzerindeki baskılar son bulsun. Türkmen serbest bırakılsın. Patronlar ve emrindeki iktidar kaybedecek, işçi sınıfımız kazanacak.”

Başpınar işçi direnişleri yayılırken Gaziantep Valiliği, 12 Şubat gecesi eylemleri 15 gün süreyle yasaklanmıştı. Direnişteki işçilerin çadırları polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde sökülmüştü. Polis önce AKP’li Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikası önünde direnen işçilerin çadırlarını toplayarak işçileri dağıtmıştı. İrfan Çelikaslan’ın kardeşi Mehmet Çelikaslan, işçileri fabrikaya tehdit ederek sokmaya çalarken müdahale eden Türkmen’e “Sen işçiler adına konuşamazsın” demesi üzerine tüm işçiler, “Mehmet Türkmen’in sözü bizim sözümüzdür” diye tepki göstermişlerdi.