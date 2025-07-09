Patronlar istiyor, MEB yapıyor

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri’nden (MESEM) İzmir’de iki yeni merkez daha açılacağı öğrenildi. Yeni dönemde Konak’taki Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapatılacak ve MESEM’e dönüştürülecek. Karabağlar’da ise Naci Şensoy Anadolu Lisesi’nin yanına ikinci bir MESEM kurulacak.

Çocukların eğitim yerine güvencesiz işlere yönlendirildiği MESEM uygulaması eğitimciler tarafından eleştiriliyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'ne göre yalnızca 2023'te en az 53, 2024'te 71 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Geçen yıl ülke genelinde 869 bin çocuk MESEM'lerde çalıştırıldı.

PATRONLAR UCUZ İŞÇİLİK PEŞİNDE

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, “İktidarın politikası MESEM’lerin arttırılması yönünde. Çünkü patronlar ucuz işçilik peşinde. Çocuk işçiliğinin çok hızlı bir şekilde arttığı İzmir'de yetmiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre, yeni eğitim öğretim yılında iki tane daha açılacak. MEB artık patronların dediğini yapmakla mükellef” dedi.

Sistemin yeterli şekilde denetlenmediğine dikkat çeken Ceylan, “Çocukların patronun emrine verildiği bir durum ortaya çıkıyor. Özellikle yoksul çocuklar çok düşük ücretlerle işçi olarak çalıştırılıyor. MESEM’lerde çocukların hijyen ortamının, güvenliklerinin olmadığını, iş şartlarının uygun olmadığını belirtiyoruz. Ama iktidar bunu duymazlıktan geliyor” şeklinde konuştu.

MESEM uygulamasında her yıl karşılaşılan sıkıntıların daha da arttığına dikkat çeken Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen eğitim öğretim yılında çok sayıda çocuk sakat kaldı. MEB bunları görmezden geliyor. Örgün eğitim olarak okullarda, laboratuvarda, atölyelerde eğitim verilmesi gerekirken; çocuklar eğitim adı altında patronların iş yerlerinde ucuz işçi olarak çalıştırılıyor. Çocukların çalışma koşullarının denetlenmediği; saati, zamanı, koşulları bilinmeyen bir durum var ortada. Bundan bir an önce vazgeçilmeli diyoruz.”