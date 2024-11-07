Patronlar ithal çalışan istiyor

BirGün / ANKARA

İçişleri Bakanlığının yurtdışından yabancı çalışan getirmenin yasal altyapısını oluşturacak düzenlemede sona yaklaştığı Ekonomim gazetesinde yer alan haber ile gündeme geldi. Haberde iş dünyasına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni çalışmayla her sektörün çalışan ihtiyacına yönelik kriterler belirlenip, yurtdışından bu pozisyonlara uygun eleman getirilmesine olanak sağlanacak. Düzenlemeyi özellikle sanayi sektöründe nitelikli işgücü sorunu yaşayan patronların talep ettiği ifade ediliyor.

Ayrıntıları henüz belli olmayan düzenlemenin, eğitimli gençlerin yurtdışına göç eğiliminde artış yaşandığı bir dönemde gündeme gelmesi dikkati çekti. ‘İthal işgücü’ arayışı ‘Türkiye, işgücü kaybederken hangi ülkelerden çalışan getirilecek’ sorusunu akıllara getirdi.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ GİDİYOR

TÜİK verileri ise Türkiye’nin beyin göçünün önlem alınması gereken noktaya ulaştığını gösteriyor. TÜİK’in Eylül ayında açıkladığı "2021-2023 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri"ne göre Türkiye'de lisans mezunlarının beyin göçü oranı 2015'te yüzde 1,6 iken 2023'te yüzde 2'ye çıktı.

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ÖZKAN ATAR: DÜŞÜK ÜCRETLİ ÖRGÜTSÜZ İŞÇİ ARAYIŞI

Hükümetin buna yönelik son hamlesi bildiğiniz gibi MESEM’lerle çocukları sanayiye sokmak olmuştu. Şimdi de yapılan bu düzenleme ile ithal işçiliğin kapılarını açmak olacak. Sosyal devlet olmanın bir sorumluluğu da işsizleri ülkenin ihtiyaçlarına göre kanalize etmektir. Bu bir ülkenin istihdam politikalarının en önemli başlığı olmalıdır. Eğitim politikaları ile bu süreç desteklenmeli. Gençler, kadınlar, erkekler ihtiyaca ve yeteneklerine göre işlere yönlendirilmelidir. Ülkemizde bu kadar işsiz varken, aslında nitelikli bir işgücünde varken işgücü ithali ile kapatma eğiliminin adı daha düşük ücretlerle ve örgütsüz işçi arayışı ve isteğidir. Bunun yerine çalışma koşullarının insanileşmesi, insan onuruna yaraşır işlerin arttırılması ve insanca yaşayabilecek ücretlerin, güvencelerin sağlanması ve sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırıldığı çalışma yaşamı için adımlar atılmalıdır.