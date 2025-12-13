Patronlar masada, işçiler meydanda

Çıkmaza giren asgari ücret tespit süreci, Ankara’da işçi temsilcisi olmadan başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi. Hükümet ve işveren temsilcilerinin yer aldığı görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Masada Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alırken TÜRK-İş heyeti masaya oturmadı.

Toplantı öncesi Bakanlığa gelen TÜRK-İş heyeti, Bakan Vedat Işıkhan’a bir dosya sunup binadan ayrıldı ve kararlarının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplumun en temel hakkı olan adil gelir ve yaşanabilir ücret için tüm kesimleri sorumluluk almaya ve gerçekçi adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Ağar, komisyonun mevcut yapısının yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkân tanımadığına, kararların çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alındığına dikkati çekti. Ağar, komisyon yapısının yanı sıra ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yüzde 44,38 oranındaki enflasyona karşın asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Ağar, “O günden bu yana temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam etmiştir. Asgari ücretin düşük belirlenmesiyle birlikte, işçi ve ailesi başta zorunlu tüketim ürünleri olmak üzere tüm harcama kalemlerinde ardı ardına gelen fiyat artışlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ortaya çıkan ekonomik tablo yalnızca çalışanları değil, yıllarca prim ödeyen ve ülkenin kalkınmasına emek vermiş olan emeklileri de derinden etkilemiştir” ifadelerini kullandı. Asgari ücret belirlenirken öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14,38’lik enflasyon kaybının tam olarak telafi edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağar, “Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde, ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur” diye konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bakan Işıkhan'ın Türk-İş'in taleplerini dinlediği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendirileceğini" belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçi temsilcisinin olmadığı Komisyon toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlık ettiği toplantının sona ermesinden sonra ikinci toplantının 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

İŞÇİNİN KAYBI 2,116 TRİLYON LİRA

İşçi ücretleri, daha yıl bitmeden neredeyse yarıya indi. DİSK-AR'ın çalışmasına göre yılın Ocak-Kasım döneminde enflasyon ve vergi yükü ile işçi ücretleri 2 trilyon 116 milyar lira eridi. Yıl başlar başlamaz açlık sınırının altında kalan asgari ücretin alım gücü 15 bin 500 liraya geriledi. 11 ayda ortalama bir işçinin birikimli vergi ve enflasyon kaybı toplam 124 bin 835 lira olurken sadece kasım ayında ortalama ücretli bir işçi enflasyon ve vergiler nedeniyle bir ayda 18 bin 690 lira kaybetti.

∗∗∗

PARTİLER RAKAM VERDİ

Görüşmeler başlamadan önce muhalefet partileri asgari ücret için net rakamlar verdi. Hafta boyunca rakam açıklayanlardan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini belirterek "İşveren 'veremem', çalışan 'geçinemem' diyorsa devlet devreye girmelidir. Biz 39 bin liranın altındaki bir rakamı kabul etmiyoruz" dedi.

46 bin lira ile en yüksek tutarı söyleyen DEM Parti oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir" dedi. Gelecek Partisi 35 bin, Deva Partisi 33 bin, BBP 33 bin 500, Yeniden Refah 45 bin lira talep etti.