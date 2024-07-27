Patronlar MESEM’i seviyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, iş cinayetleriyle ve kazalarıyla gündemden düşmeyen mesleki eğitim merkezleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Avdagiç, olabildiğince daha çok gencin MESEM sürecine yönlendirilmesini istedi.

Gelecek dönem eğitim sistemini kurgularken iş dünyasına göre önce MESEM, sonra meslek liseleri ve daha sonra klasik liseler olması gerektiğini savunan Avdagiç, "Meslek liseleri konseptinin piyasanın beklentilerine uygun hale geririlmesi için çalışmalar hızlanmalı" diye konuştu.