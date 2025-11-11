Patronlara güç veren cezasızlık düzeni

EMEK SERVİSİ

İş cinayetlerinden mobbing davalarına, sendikal faaliyetlerin engellenmesinden patronların karıştığı ölüm olaylarına kadar süregelen bir gerçek olan cezasızlık yine patronlara ödül oldu.

Sermaye sahiplerinin işlediği suçlara karşı iktidar ile el ele tavrı, Erol Eğrek’in ölümü davasında verilen kararla bir kez daha ortaya kondu.

SADECE 6 AYDA SERBEST KALDILAR

Tazminatını istemeye gittiği Çalık Holding’in önünde korumalar tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin davada dün 2’nci duruşmada karar çıktı. Eğrek ailesi şikayetlerini geri çekerken cinayetin sorumluları için ödül gibi cezalara hükmedildi. 7 sanıklı davada 3 tutuklu, sadece 6 ayda serbest kalmış oldu.

Davanın karar duruşmasında Eğrek ailesi, şikayetini geri çekti. Sanık avukatları sık sık Eğrek’i suçlarken mahkeme, 1 kişinin beraatine, diğer sanıkların 1 yıl 8 ay hapis cezası almasına, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Eğrek’in katillerinin yargılandığı davanın karar duruşması dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar şoför Adem Ateşoğlu, yakın koruma Ruşen Hayıroğlu, Semih Keser ve tutuksuz sanıklar Salih Yılmaz, Osman Gültepe, Salih Yılmaz, Mustafa Özdurhan avukatlarıyla birlikte mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma, Eğrek ailesinin davaya müdahillikten vazgeçtiklerine ilişkin sunduğu dilekçe ile açıldı.

SAVCI MÜTALAA DEĞİŞTİRDİ

Savcılık, mütaalasında tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Ardından sanık avukatları esas hakkında savunmada bulundu.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasında sanık Osman G.’nin beraatını, diğer sanıkların “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep eden savcılık, bu duruşmada mütalaa değiştirdi. Dün görülen duruşmada savcı, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edilmelerini talep etti. Mahkeme heyeti 6 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 1 yıl 8 ay cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ödül gibi ceza alan sanıklar cezaevine girmezken tutuklu sanıklar hakkında da tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, Çalık’ın özel güvenlik amiri Osman Gültepe’nin beraatına hükmetti.

***

NE OLMUŞTU?

Çalık’ın Türkmenistan’daki fabrikasında işten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamayan Erol Eğrek, hakkını aramak için 9 Mayıs 2024’te holdingin İstanbul Şişli’deki binasına gitti. Eğrek, burada şirketin korumaları tarafından öldürüldü. Eğrek, cinayetten kısa süre önce çektiği videoda “10 yıldır tazminatımı alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat hakkımı versinler, başka bir isteğim yok” diyordu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, daha sonra 2’si serbest bırakılmıştı. Savcı ilk duruşmada da sanıkların ‘olası kast’ ile değil, daha düşük ceza anlamına gelen ‘bilinçli taksirle’ cezalandırılmasını istemişti.