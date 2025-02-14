Patronlara teşvik yağdı

AKP geçen yıl da şirketleri beslemeye devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından şirketlerin henüz üretmediği ancak üretime hazır tuttuğu elektrik kapasiteleri için milyarlarca lira teşvik sağladı. ‘Kapasite ödeme mekanizması’ adı altında sağlanan teşvikler iktidarın yine halkı değil, şirketleri tercih ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Bir yandan kömür santrallarıyla, hidroelektirik santrallarla doğaya zarar veren şirketler üstüne devlet tarafından bu şekilde de destekleniyor.

TEİAŞ tarafından yayımlanan verilere göre geçen yıl toplamda 12 milyar 996 milyon TL teşvik sağlandı. Bu rakam 2023’te verilen 3 milyar 999 milyon TL teşvikin 4 katından dahi fazla oldu. Geçen yıl özellikle temmuz ayından sonra sağlanan destekte ciddi bir artış yaşandı. İlk ayda sağlanan teşvik tutarı toplam 2 milyar 594 milyon TL’ydi. Sonraki 6 ayda ise 10 milyar 402 milyon TL’ye yükseldi. Aradaki fark yaklaşık 4 kat oldu. Aylara göre geçen yıl şirketlere sağlanan teşvik tutarları şöyle oldu:

• Ocak: 227,8 milyon TL

• Şubat: 276, 06 milyon TL

• Mart: 501,3 milyon TL

• Nisan: 539,5 milyon TL

• Mayıs: 474,5 milyon TL

• Haziran: 574,8 milyon TL

• Temmuz: 1,6 milyar TL

• Ağustos: 1,6 milyar TL

• Eylül: 1,6 milyar TL

• Ekim: 1,8 milyar TL

• Kasım: 1,7 milyar TL

• Aralık: 1,8 milyar TL

Hidro-Gen Enerji, Soma Kolin Termik Santralı’nda yerli kömür üretimi için 2024 boyunca 1 milyar 135 milyon TL teşvik aldı. Şirket AKP döneminde kamudan en çok ihale alan en çok ihale alan 5 holding arasında alan Koloğlu Holding bünyesinde bulunuyor. Holding, kamuoyunda Kolin olarak da biliniyor.

Yine iktidara en yakın holdinglerden olan ENKA’ya bağlı iki şirket ise Hidro-Gen Enerji’yi takip etti. Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi 940 milyon 888 bin TL ile ikinci ve İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi ise 890 milyon 741 bin TL ile üçüncü oldu. İki şirkete de doğalgaz üretim santralları nedeniyle teşvikten faydalandı.

CENGİZ EKSİK KALMADI

Yine AKP döneminde en çok ihale alan holdinglerin başında gelen Cengiz Holding de teşviklerden faydalandı. Cengiz Enerji Samsun’da bulunan doğalgaz santralı 340 milyon 818 bin TL ödeme aldı.