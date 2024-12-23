Patronlardan asgari ücret için fren talebi

Ekonomi Servisi

Ülkedeki milyonların doğrudan veya dolaylı olarak etkileneceği asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını geçtiğimiz hafta geride bırakırken masaya hâlâ resmi bir teklif konmadı. AA’nın iddiasına göre rakam, bu hafta yapılacak 4’üncü toplantıda belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Orta Vadeli Program, krizin faturasını emekçi kesimlerin sırtına yüklerken iktidar ve işverenler de görüşmelerin başından bu yana IMF’nin kemer sıkma politikalarına işaret ediyor. İşçileri temsilen masada bulunan tek konfederasyon olan Türk-İş ise ‘beklentilerini’ üçüncü görüşmenin ardından 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise dün, gerçekleşen enflasyon altında asgari ücret zammı talep etti.

Asmalı, yıllık enflasyonu 'yukarı yönde tetikleyebilecek' bir ücret artışı riski olduğunu iddia etti, "Bunu da göz önünde bulundurun" işaretini verdi. Asmalı, “yüksek ücret artışı-yüksek enflasyon” sarmalının bulunduğu iddiasıyla ücretlerin enflasyonun da altında artırılmasını istedi. Ücretlerden kısılmasını talep eden Asmalı, “Temel beklentimiz, işletmelerimizin bu süreçte desteklenmesi adına teşvik programlarının genişletilmesi ve ilave önlemler alınmasıdır” diyerek sermayeye daha fazla teşvik istedi. Asmalı, daha önce de “Bana göre asgari ücrette yüzde 25’in üstünde zam doğru değil” diyerek ücretlerin hayat pahalılığı altında ezilmesini savunmuştu.

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HÜKÜMETTEN UMUT YOK

Asgari ücret tartışmaları sürerken işçiler, Türk-İş’in önerdiği rakamı değerlendirdi. ANKA'ya konuşan tekstil işçileri, Türk-İş’in önerdiği rakamın da yeterli olmayacağını söyledi. Tekstil işçisi Sevil Şimşek, asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini kaydetti. İşçi Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Ben hastanelere gidip geliyorum, 200 lira. Sadece bir gün gidiş geliş... Çoluk çocuğu olanlar için çok zor, bir markete giriyorsunuz iki parça kalem eşyaya 300 lira veriyorsunuz... Geçen sene de aynı teklifi yaptılar ama çok düşüğünü aldılar, çok başarısızlar bence. 48 yaşındayım mecburen tekstil sektörüne geri döndüm. Eşim emekli, o da çalışıyor mecburen. Hükümetten hiçbir umudumuz yok, gelecek olan hükümetten de umudumuz yok artık. O kadar tükendik.”