Patronlardan Saray’a peş peşe ziyaret: Bu kez Sabancılar gitti

Sabancı Holding’in eski ve yeni yönetim kurulu başkanları Güler Sabancı ile Hayri Çulhacı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Külliye’de ziyaret etti.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın yazısına göre Güler Sabancı ile Hayri Çulhacı’nın ziyareti geçen hafta içinde gerçekleşti. Bu görüşme, Sabancı Holding’de ilk kez profesyonel bir ismin yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlamasından 10 ay sonra yapılan ilk resmi görüşme oldu. Sabancı Holding kaynakları bu görüşmeyi doğrulayarak, Külliye'ye yapılan ziyaretin aylar önce planlanan nezaket ziyareti olduğunu belirtti.

Ziyarette Güler Sabancı, Sabancı Holding’te yönetim kurulu başkanlığını getirilen Hayri Çulhacı’yı bizzat Erdoğan ile tanıştırdı.

Attila yazısında, “Bu görüşme, sadece bir ‘nezaket ziyareti’ değil, grubun yeni yönetim mimarisinin en üst siyasi makamda tescili anlamına da geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kısa bir süre önce Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile ablası, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel de Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Bu ziyaret, Sabancıların ziyaretinden farklı olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna servis fotoğraf servis edilerek duyurulmuştu. Güler Sabancı ve Hayri Çulhacı'nın ziyaretlerinde ise bu yöntem uygulanmadı.