Patronları göndereceğiz

HABER MERKEZİ

İstanbul Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu’nda kar tatiline rağmen yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri, okul patronu ve çevresindekiler tarafından darp edildi.

Sendikanın bina önündeki açıklaması ve eylemi sonrası okula Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından müfettiş gönderildi. Sendika, "Yetkililerin suça müdahale etmesi için saldırıya uğramamız ve kurum önünde eylem yapmamız mı gerekiyor? Şikayet oluşturulması denetim yapmanız için yeterli değil mi?" diye sordu.

Gelen müfettişin de herhengi bir işlem yapmadığını belirten sendika tarafından yapılan açıkmlamada, "Güngören Fen Bilimleri Patronu Valilik kararını çiğneyen bir şiddet failidir! Valilik kararının uygulanmasını sağlamayan kolluk kuvvetleri bugün bize uygulanan şiddete ortak olmuştur! Kuruma gelen MEB yetkilisi (ismini dahi vermediği için şüpheliyiz) failin sırtını sıvazlayarak şiddete ortak olmuştur! Kurum önüne valilik kararlarını ve silgilerimizi bıraktık. Listemizi tutuyoruz! Bilenler bilir, biz mücadelemiz boyunca listemiz cebimizde yürürüz! Biz bu patronları eğitim alanından silene kadar soluğumuz suça ortak olan herkesin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.