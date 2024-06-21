Patronun dayatmasına karşı işçiler greve çıktı

Emek Servisi

Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Yolbulan Metal’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işçilerin yüzde 130’luk zam talebine karşı patron yüzde 50 dayattı. Düşük zammı kabul etmeyen işçiler greve başladı.

Evrensel’in haberine göre 260 işçinin çalıştığı, 200 işçinin TİS kapsamında olduğu Yolbulan Metal’de bir süredir devam eden 4. dönem TİS görüşmelerinde patronun işçilere dayattığı bir yıllık zam oranı resmi enflasyonu bile bulmadı. Sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine Yolbulan işçileri greve çıktı.

Sabahın erken saatlerinde fabrika önünde toplanan işçiler fabrikaya grev pankartı astı. İşçilere CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve Emek Partisi destek verdi. Grev alanında açıklama yapan Özçelik-İş İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, Yolbulan işçilerinin yıllardır fedakârca çalıştığını, emeklerinin karşılığını istediğini söyledi. İşçilerin aldığı ücretin asgari ücretin çok az üzerinde olduğunu ve sözleşme ile bunu yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Güngör, ancak patronun anlaşmaya yanaşmamasından dolayı greve çıktıklarını dile getirdi.